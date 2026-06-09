Libri, cinema, musica: sarà un'estate di eventi a San Miniato

Si avvicina l'estate e, con lei, tornano gli attesi eventi culturali che da anni animano il territorio di San Miniato. Un programma sempre più ricco e articolato che conferma la vocazione della città a essere un punto di riferimento culturale per l'intero comprensorio, capace di coniugare tradizione e innovazione, valorizzando luoghi, comunità e linguaggi diversi.

A presentare il cartellone estivo sono il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini, insieme alla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, che sottolineano come la cultura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per creare comunità, valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro e crescita.

Teatro Comico Itinerante: tre appuntamenti nelle frazioni Ad aprire il programma sarà la rassegna Teatro Comico Itinerante, in programma dal 12 al 26 giugno, che porterà tre spettacoli gratuiti nelle frazioni di San Donato, Moriolo e Roffia. Si parte venerdì 12 giugno alle 21.30 a San Donato, nel giardino della Chiesa di San Quintino, con "Ubu Re, Ubu chi?" della compagnia KanterStrasse, una rilettura ironica e contemporanea del celebre testo di Alfred Jarry che affronta con leggerezza temi attuali come il potere, la guerra e l'ingordigia. Mercoledì 17 giugno, a Moriolo, sarà la volta di "Magico Moriolo", spettacolo di illusionismo, comicità e sorprese firmato Mago Alex & Co., pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. La rassegna si concluderà venerdì 26 giugno a Roffia con "Il pelo nell'uovo" della compagnia La Ribalta Teatro, uno spettacolo che affronta, attraverso la comicità, temi legati all'ambiente, all'alimentazione e alla sostenibilità. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

La Luna è Azzurra

Dal 19 al 21 giugno il centro storico ospiterà la 43ª edizione de "La Luna è Azzurra", storico Festival Internazionale del Teatro di Figura, uno degli appuntamenti culturali più longevi e amati della Toscana. Nato nel 1984 e arrivato fino a oggi senza interruzioni, il festival continua a rappresentare un evento unico dedicato a famiglie, bambini e adulti. L'edizione 2026 sarà accompagnata dal manifesto realizzato dalla grafica Giulia Del Mastio. Per tre serate il centro storico si trasformerà in una grande città-teatro con oltre quaranta repliche e quindici compagnie provenienti da Italia e mondo. Tra gli artisti presenti figurano AllinCirco, Circo Enxame dal Brasile, Jenny Clamonte dalle Filippine, Naranjarte dalla Nuova Zelanda, Martin Orchessi dall'Argentina e numerose altre realtà internazionali e nazionali. Marionette, teatro d'ombre, maschere, clownerie musicale, illusionismo, giocoleria e spettacoli itineranti animeranno le piazze e i vicoli del centro storico, da Piazza Duomo al Vicolo dei Carbonai. Durante il festival sarà consegnato il premio alla carriera "La Luna d'Argento" a Gianluca Palma di AllinCirco, giovane burattinaio e artigiano delle proprie creazioni, riconosciuto per l'originalità del suo lavoro. Ogni sera, dalle 20.30, all'Orcio d'Oro sarà inoltre visitabile la mostra "Sulle tracce di Pinocchio", percorso illustrato dedicato ai duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi. Per facilitare l'accesso al centro storico sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio di Fontevivo dalle ore 20.00, con ultima corsa da Piazza Dante alle 00.30. Nei giorni del festival il centro storico sarà chiuso al traffico dalle ore 19.00, mentre Piazza del Popolo sarà chiusa dalle ore 18.00.

Filo d'Identità

L'8 e 9 luglio torna Filo d'Identità, rassegna dedicata ai grandi temi della contemporaneità attraverso incontri con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti del dibattito pubblico. Mercoledì 8 luglio, nel Giardino della Cisterna della Misericordia, si parlerà di famiglia, identità, diritti e rappresentazione con ospiti come Luca Trapanese, la cantautrice Mille, lo scrittore Lorenzo Pavolini, la rapper Big Mama, l'attivista Muriel De Gennaro e la scrittrice Giulia Muscatelli. Giovedì 9 luglio la rassegna si sposterà a Cigoli, sulla terrazza panoramica del Circolo Arci G. Gori, dove si terrà un Silent Reading Book Party seguito dagli incontri dedicati ai temi del fine vita, dell'etica e della sanità pubblica con Angelo Ferracuti e Valentina Petrini.

XIX Maratona di Lettura

Sabato 11 luglio torna la Maratona di Lettura, organizzata insieme al Circolo di lettura della Biblioteca "Mario Luzi". L'iniziativa, che avrà come filo conduttore le letture nei giardini e negli spazi aperti della città, accompagnerà i partecipanti in un percorso itinerante tra il Giardino della Diocesi, il Giardino del Campana e la Chiesa di Sant'Urbano.

Attraverso romanzi autobiografici, opere dedicate ai margini della società e testi che affrontano i drammi umani delle guerre contemporanee, lettori e lettrici condivideranno riflessioni e confronti, culminando in un dibattito su "Povera gente" di Fëdor Dostoevskij.

Cinema sotto le stelle

Dal 1 luglio al 14 agosto torna anche Cinema sotto le stelle, la tradizionale rassegna itinerante curata da Arci Zona Cuoio. Dodici proiezioni gratuite, con due appuntamenti in collaborazione con la Commissione pari opportunità, adatte a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, raggiungeranno altrettante frazioni del territorio comunale: Ponte a Egola, Isola, Ponte a Elsa, Corazzano, Molino d'Egola, San Romano, Balconevisi, Stibbio, La Serra, La Catena, La Scala e Piazza Buonaparte a San Miniato.

Carmen Consoli per Musicastrada

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate figura il concerto di Carmen Consoli, in programma domenica 26 luglio alle 19.45 in Piazza Duomo, tappa del festival Musicastrada. Lo spettacolo, intitolato "Radici e Resistenza", proporrà un viaggio musicale tra memoria, identità e contemporaneità, nella suggestiva cornice del centro storico di San Miniato. Ad aprire la serata sarà un monologo di Benedetta Giuntini, su testo di Firenza Guidi, ispirato a un episodio realmente accaduto proprio in Piazza Duomo.

57° Palio di San Rocco

Sulla scia della meravigliosa edizione dello scorso anno, si consolida il sodalizio che Tra i Binari e San Miniato - Comitato Manifestazioni Popolari stanno portando avanti, in coprogettazione con il Comune di San Miniato, con una nuova edizione all'insegna della sfida goliardica e della meraviglia di stare insieme, nella Piazza Teatro dello Scioa: Piazza Buonaparte. I Terzieri di Poggighisi, Castelvecchio e Forisporta tornano a sfidarsi per aggiudicarsi il prossimo Palio. Un programma che accoglierà le persone grandi come quelle piccole per propagare ancora la tradizione popolare di mezz'agosto. La manifestazione si aprirà il 14 agosto con il Cinema Sotto le Stelle, in collaborazione con Arci Zona Cuoio. Il 15 agosto il pomeriggio vedrà la Caccia al Tesoro dei Terzieri, mentre la sera avverranno la rivelazione ufficiale del Premio e la presentazione delle squadre; chiude la serata Banda Zenzero con il concerto-spettacolo La notte del Jukebox. Il 16 agosto giorno di Palio: nel pomeriggio il Palio delle Bambine e dei Bambini, e la sera il Grande Palio di San Rocco Pellegrino. Ogni serata prevederà la Cena in Piazza a cura degli esercenti e animazione.

«Anche quest'anno San Miniato propone un cartellone culturale di grande qualità e varietà – dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini –. Dalle frazioni al centro storico, dagli spettacoli per bambini agli incontri letterari, dal teatro alla musica, vogliamo offrire occasioni di partecipazione diffuse e accessibili, valorizzando i luoghi della nostra città e il lavoro delle tante realtà culturali coinvolte. La cultura rappresenta un investimento sulla comunità e sulla qualità della vita dei cittadini, oltre a essere un'importante opportunità di attrazione turistica. Invitiamo tutti a partecipare a questa estate sanminiatese che si preannuncia ricca di emozioni, incontri e momenti di condivisione».

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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