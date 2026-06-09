Lugnano, ancora in fiamme la Delca Energy: la situazione

Brucia ancora, ormai da più di ventiquattro ore, il deposito di materiale plastico della Delca Energy di Lugnano a Vicopisano. Il giorno dopo il cielo è ancora grigio in gran parte della provincia di Pisa e c'è chi indossa le mascherine per uscire. La colonna è ancora visibile da chilometri.

Da lunedì 8 giugno Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Cascina hanno emesso ordinanze per chiudere porte e finestre e limitare le attività all'aperto. Cascina, Vicopisano e San Giuliano Terme hanno pure chiuso le scuole.

Mentre la politica dice la sua, proseguono senza sosta intanto le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Nella mattinata di oggi (9 giugno) si è svolta una nuova riunione in Prefettura per fare il punto sulla situazione. Secondo quanto emerso dall'incontro, i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo e nelle prossime ore saranno in grado di fornire una stima più precisa sui tempi necessari per il completo spegnimento dell'incendio.

Parallelamente sono stati attivati i monitoraggi ambientali da parte di Arpat e dell'Asl Toscana Nord Ovest. I tecnici stanno effettuando campionamenti nelle aree interessate dalla scia del fumo, con controlli che proseguiranno almeno fino alla mattina di domani per verificare eventuali ricadute sull'ambiente. Le analisi previste dal protocollo operativo riguardano la ricerca di Ipa (idrocarburi policiclici aromatici), Pcdd/F (diossine e furani) e Pcb (policlorobifenili), sostanze che possono svilupparsi durante incendi di grandi dimensioni e che vengono monitorate per valutarne l'eventuale impatto ambientale.

Il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, ha aggiornato la cittadinanza attraverso i propri canali social, confermando la proroga fino alla mezzanotte dell'ordinanza di chiusura della zona industriale di Noce. Disposta inoltre la chiusura delle scuole del territorio anche per la giornata di mercoledì 10 giugno. Sul fronte dei servizi pubblici, Geofor ha comunicato che il previsto ritiro della carta non verrà effettuato nella giornata odierna, mentre la raccolta dell'organico sarà recuperata giovedì.

Lo stesso sindaco ha precisato che i campionamenti di Arpat sono iniziati oggi poiché era necessario attendere i tempi tecnici richiesti dai protocolli di monitoraggio prima di procedere con le analisi.

In attesa dei primi risultati ufficiali delle analisi ambientali, le autorità invitano la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni istituzionali e gli aggiornamenti diffusi dagli enti competenti.

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