Mercato di Fibbiana: riduzione del 50% del canone mercatale per il 2026

La Giunta comunale di Montelupo ha approvato una riduzione del 50% del canone mercatale per gli operatori assegnatari dei posteggi del mercato settimanale di Fibbiana. La misura, approvata lo scorso 14 maggio 2026, sarà applicata per l’anno 2026.

Il provvedimento si inserisce nel percorso valorizzazione del mercato rionale di Fibbiana avviato negli ultimi anni, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi e una ridefinizione del numero dei posteggi prevista dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

L’obiettivo è quello di sostenere concretamente gli operatori del commercio ambulante e incentivare la continuità e la vitalità del mercato settimanale, riconoscendone il valore economico ma anche sociale per la frazione e per il territorio.

"Con questa scelta vogliamo dare un segnale concreto di attenzione agli esercenti che ogni settimana garantiscono la presenza del mercato a Fibbiana. Negli anni l’amministrazione è intervenuta sia cambiando l’assetto che il numero dei posteggi in risposta alle sollecitazioni degli esercenti. I mercati rionali rappresentano non solo un’opportunità commerciale, ma anche un presidio di prossimità e un luogo di incontro e relazione per la comunità. Sostenere queste realtà significa investire nella qualità della vita dei quartieri e delle frazioni", sottolinea l’assessora al commercio Aglaia Viviani.

Negli ultimi anni il mercato di Fibbiana ha registrato alcune criticità, con la presenza di posteggi rimasti vacanti. Per questo il Comune ha avviato un percorso di revisione dell’assetto dell’area mercatale e sta valutando anche future iniziative per favorire nuove assegnazioni e rafforzare la presenza degli operatori.

L’agevolazione approvata dalla Giunta sarà applicata direttamente nella bollettazione del canone mercatale per il 2026

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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