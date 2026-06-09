Montopoli Custom Night: in arrivo il raduno tra motori, musica e gusto

L’associazione Sportsteristi Toscani organizza per il prossimo 13 giugno l’evento Montopoli Custom Night, un raduno che attraverserà le colline pisane con l’obiettivo di far conoscere la propria attività e promuovere il territorio montopolese unitamente al buon cibo. "Ci ritroveremo alle 17 in Piazza San Matteo per partire con il run alle 18" spiegano dall'associazione. "Al nostro rientro in piazza avremo ad attenderci il ristoro con i ragazzi della Pro Loco Montopoli e la musica live della band Glam Rock Session che ci accompagnerà fino alla chiusura della serata".

"La nostra passione per le Harley-Davidson è il motore che ci spinge a fare del bene e a far scoprire gli angoli meno noti della nostra splendida regione" dice il presidente degli Sportsteristi Toscani Tomas Gorini. "Sabato 13 giugno ci riuniremo per promuovere il bellissimo centro storico di Montopoli e passare una serata circondati dalla musica e dal rombo dei nostri motori. Ci saranno anche delle sorprese che per adesso non posso svelare, ci vediamo sabato alle 17 in Piazza San Matteo".

Gli Sportsteristi Toscani è un'associazione di promozione sociale nata nel 2019 che riunisce motociclisti possessori di Harley Davidson Sportster con l’intento di coniugare motociclismo e beneficenza. "Crediamo sia importante dimostrare che i motociclisti non sono solamente come li dipinge l’immaginario comune ma sono in grado di dare molto al proprio territorio. Per far questo - spiegano ancora dall'associazione - organizziamo eventi di raccolta fondi a scopo benefico, motoraduni e momenti di aggregazione fra bikers che culminano ogni Natale nell’evento Metti in Moto un Sorriso, giunto ormai alla quinta edizione, che ogni anno ci porta a donare materiali o fondi a varie realtà di elevata importanza sociale sul territorio toscano. Particolarmente degna di nota la donazione di due culle Next To Me al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Lotti di Pontedera".