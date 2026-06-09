Torna l'estate e torna "Pinocchio in Strada": festa per tre serate a San Miniato Basso

San Miniato Basso si prepara ad accogliere l’estate con il ritorno di "Pinocchio in Strada", l’iniziativa organizzata dall’Associazione Commercianti Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, Associazione Culturale Pinocchio a i'Pinocchio, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Macelleria Lo Scalco, Sanminiatese Strade, Gioielleria Oromoda e Studio Tani.

L'evento presentato presso la Macelleria Lo Scalco animerà le vie del paese giovedì 11, giovedì 18 e giovedì 25 giugno a partire dalle 19, con tre serate all’insegna della fantasia, del gusto e della convivialità. Tre appuntamenti imperdibili che trasformeranno il centro di San Miniato Basso in un palcoscenico a cielo aperto ricco di musica, animazione, giochi, spettacoli e buon cibo, dove saranno protagonisti i mitici anni '90, i suoni, i costumi, l'energia, il divertimento e lo stile inconfondibile che hanno caratterizzato gli ultimi anni del XX secolo. Nelle tre serate non mancheranno i mercatini artigianali con tante bancarelle per lo shopping sotto le stelle e attrazioni per grandi e piccoli.

“Pinocchio in strada è ormai un appuntamento consolidato, una manifestazione che da quasi 20 anni per tre giovedì anima San Miniato Basso - spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza - quest'anno il tema è il ritorno agli anni '90, proprio per ricordare un po' le nostre origini e da dove siamo partiti. Saremo tra le 200 date nazionali dell'evento clou “Voglio tornare negli anni '90”, un gruppo di livello nazionale che richiamerà un pubblico numeroso”.

“Una manifestazione resa possibile grazie a imprenditori che si rimboccano le maniche e si mettono a disposizione della comunità, il Ccn di San Miniato Basso è una realtà che siamo orgogliosi di supportare in una vera sinergia con Regione Toscana e Comune di San Miniato. In un momento complicato come quello che sta attraversando il settore del commercio è fondamentale avere enti e amministrazione che credono quanto noi nel valore dei negozi di vicinato” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Un appuntamento molto atteso che non dobbiamo dare per scontato, in generale siamo soddisfatti per l'organizzazione e il lavoro dei tre centri commerciali naturali di San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola supportati da Confcommercio e come amministrazione assicuriamo il nostro sostegno a queste importanti realtà” dichiara l'assessore al Commercio di San Miniato Giacomo Gozzini, mentre l'assessore con delega alla Politiche Giovanili Elena Maggiorelli ritiene Pinocchio In Strada “un fiore all'occhiello per il nostro territorio, sempre più atteso dalla comunità e in particolare dai più giovani”.

Vittorio Gabbanini, Consigliere Speciale del presidente della Regione Toscana, assicura la presenza del presidente Eugenio Giani ad una delle serate del Ponocchio in Strada, confermando come “ il presidente tenga particolarmente alle iniziative che si svolgono al 'Pinocchio': siamo sicuri del successo di questa iniziativa che anche quest'anno propone un programma ricco e di qualità”.

Evidenzia la “grande partecipazione e il contributo di un grandissimo numero di attività che rendono Pinocchio In Strada un'istituzione e un vero motore per la comunità” dice il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, mentre il coordinatore sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli sottolinea “la novità di giovedì 25 giugno che vedrà per la prima volta Pinocchio In Strada spostarsi nella zona Coop, un'area commercialmente importante per San Miniato Basso quanto la Tosco-Romagnola che storicamente ospita la manifestazione”.

“Sostenere manifestazioni come 'Pinocchio in Strada' assume un valore ancor più strategico nell'anno del Bicentenario della nascita di Carlo Collodi, un'occasione per valorizzare l'identità del territorio e la competitività delle nostre imprese. Trasformare il centro urbano in un palcoscenico a cielo aperto, dimostra la straordinaria vitalità del nostro commercio di vicinato. La collaborazione attiva con le categorie economiche e il Centro Commerciale Naturale rappresenta la chiave per moltiplicare l'impatto di questi eventi, capaci di attrarre visitatori e generare benefici per il tessuto produttivo locale. Come Ente camerale, continueremo a investire nell'alleanza tra cultura e impresa per consolidare l'attrattività dei nostri centri storici e sostenere lo shopping di vicinato” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Un vero e proprio party in strada tra street food, animazione per tutti, musica live e dj set, giochi e divertimento che prende il via giovedì 11 giugno con il “Party '90”: musica e colori interamente dedicati agli anni '90 in via Tosco- Romagnola Est trascinati dal ritmo di “Max per sempre”, la tribute band di Max Pezzali che porta l'energia e il mito degli 883 in tutta Italia. Giovedì 18 giugno è la volta della cena spettacolo “Sarabanda Food&Drink”, la cena animata in strada sotto le stelle che vedrà una lunghissima tavolata allestita sulla via Tosco-Romagnola Est, mentre giovedì 25 giugno in via Aporti (zona Coop), andrà in scena il gran finale con “Voglio tornare negli anni '90”, il live show anni '90 più grande d'Italia, protagonista sui palcoscenici di tutto il Paese con un grande spettacolo che farà immergere il pubblico nella vera atmosfera del decennio che ha rivoluzionato la musica.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa