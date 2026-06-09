Pisa, 350 paratiroidectomie in anestesia locale: l'Aoup è centro di riferimento unico in Italia

Sono 350, negli ultimi 10 anni, i pazienti operati con successo di paratiroidectomia in anestesia locale nel Centro multidisciplinare di ricovero breve dell’Aoup; l’ultima in ordine di tempo è stata una paziente affetta anche da fibrosi polmonare iatrogena, oltre ad altre importante patologie che rendevano rischioso sottoporla ad anestesia generale.

Con anestesia locale è stata invece operata con successo dall’èquipe di Gabriele Materazzi, chirurgo e direttore del Centro clinico endocrinochirurgico insieme a Rocco Rago, anestesista e direttore del Centro clinico multidisciplinare di ricovero breve. Queste procedure consolidano la leadership di Aoup in Italia per il trattamento chirurgico in anestesia locale e in regime di day surgery di queste patologie endocrine.

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana – che per l’endocrinochirurgia ha un indice di attrattività extraregionale per i ricoveri pari al 69% (2025) - è infatti centro di riferimento, prima e unica in Italia e tra le poche europee, per il trattamento di questi casi grazie agli elevati standard professionali conseguenti all’ampia esperienza maturata. L’adozione di procedure e di protocolli condivisi, caratterizzati da forte rigore scientifico, che permettano un corretto e rapido inquadramento dei pazienti, sono essenziali per la dimissione in poche ore e il ritorno al domicilio in completa sicurezza (edm).

Fonte: Ufficio stampa