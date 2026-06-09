Poggibonsi, torna la Notte Bianca: l'11 giugno musica, danza e le Fontane Danzanti

Ci sono sere in cui le strade di una città smettono di essere semplici vie di passaggio e diventano un palcoscenico a cielo aperto, un luogo d’incontro, un battito collettivo. Giovedì 11 giugno, a partire dal tardo pomeriggio, Poggibonsi tornerà a splendere con la sua attesissima Notte Bianca, l'evento simbolo che inaugura ufficialmente il cartellone della programmazione estiva del CCN ViaMaestra.

Un progetto corale e imponente, curato nei minimi dettagli da ViaMaestra Centro Commerciale Naturale, che ha preso vita grazie al fondamentale patrocinio del Comune di Poggibonsi e alla preziosa collaborazione di Fondazione Elsa Culture Comuni. Insieme, istituzioni, commercianti e cittadini hanno unito le forze per regalare alla comunità un'esperienza da vivere pienamente.

Nelle parole della Presidente del CCN ViaMaestra tutta l’emozione del momento: "Non si tratta di una semplice festa, ma di un vero e proprio atto d’amore per la città. Questa Notte Bianca è il frutto di un viaggio collettivo, un dono che abbiamo voluto fare alla nostra comunità e a chiunque vorrà venirci a trovare," racconta Laura Martelli "Dietro ogni singola piazza animata, dietro ogni nota e ogni bancarella, c'è il lavoro instancabile di persone che amano Poggibonsi e che credono fermamente nel valore dello stare insieme. Questo evento è la punta di diamante della nostra estate: un progetto importante, ambizioso, che dimostra come il commercio di vicinato e la cultura possano fondersi per dare vita a qualcosa di straordinario. Vogliamo che i cittadini si riappropino della bellezza della propria città, sorridendo e festeggiando fianco a fianco."

"Un impegno collettivo da parte di tante persone e tante competenze – dice la sindaca Susanna Cenni - Un grazie sincero a tutte le realtà coinvolte e prima di tutto all’associazione ViaMaestra che guida la costruzione di questo evento che anno dopo ha saputo radicarsi e crescere sempre più. Un evento bello e atteso che fa da preludio alla programmazione dell’estate poggibonsese che quest’anno si arricchisce di appuntamenti e novità". "Una formula giusta – ribadisce l’assessora al Commercio Lisa Valiani - che ogni anno si rinnova grazie a ViaMaestra e ad una macchina organizzativa complessa dove tutti e tutte siamo impegnati per costruire questa bella e competitiva proposta che fa bene alla città, al commercio, alla comunità. Grazie a tutti i soggetti coinvolti, alle associazioni, agli uffici, grazie e ai volontari e alle volontarie presenti. Invitiamo tutti a venire in centro e a partecipare a questa bella serata".

Quest’anno la Notte Bianca porta con sé un regalo mai visto prima sul territorio: lo spettacolo ipnotico delle Fontane Danzanti in piazza Berlinguer. Con due appuntamenti imperdibili, alle ore 22:45 e alle 23:45, il pubblico rimarrà incantato davanti a una sinfonia di getti d’acqua che danzeranno a ritmo di musica, illuminati da mille sfumature di colore. Un momento di pura meraviglia, pensato per far sognare i bambini e far tornare bambini gli adulti.

Il centro storico diventerà una mappa di emozioni da esplorare a piedi, unendo arte, movimento e buona tavola (orari passibili di variazioni per esigenze organizzative).

Il ritmo della danza: Il movimento sarà il grande protagonista. Dalle 20:30 si parte in piazza Mazzini con l’eleganza della scuola Odissea 2001 e in piazza Savonarola con la passione della Scuola di Ballo MG Siena. Alle 21:00 l'energia travolgente del Latin Style e del Dance4Slim di Effekappadance4slim invaderà Largo Gramsci, mentre in piazza Nagy andrà in scena la delicatezza di Balla in Rosa. Per gli amanti del fascino intramontabile, il sottopasso si trasformerà alle 21:00 in una fumosa e sensuale Milonga di Tango curata da Oblivion Tango, mentre in piazza Rosselli (dalle 20:30) si celebrerà l'arte coreutica con le scuole Sinfonia della Danza, Ballet Academy e Centro Studi Danza.

Musica per l'anima e motori: Le piazze risuoneranno di note per ogni generazione. Si comincia presto in piazza Matteotti: alle 19:00 il palco sarà tutto per i giovani talenti del saggio band Music Tribe, circondati dallo storico fascino delle due ruote del Motoclub e Vespa Club Poggibonsi. Alle 20:30 in piazza Nagy spazio alla freschezza della scuola HB Music Farm, mentre alle 21:30 piazza Cavour si tingerà di nostalgia pop con lo show "Toscanina Play The Beatles" a cura de La Toscanina.

Strade in festa: Il sound energico del Mucchio Selvaggio infiammerà l’area pedonale di piazza Berlinguer alle 21:00 con il loro "Moma Tour 2026", mentre Borgo Marturi e piazza Don Minzoni diventeranno una grande milonga di strada al ritmo di Latin Dance con DJ Sanchez. Dalle 19:30, l'angolo di Via Sandro Pertini vedrà alle console DJ Nicola. Infine, preparatevi a farvi travolgere dalla follia itinerante e festosa della Zastava Orkestar: la loro musica balcanica invaderà via della Repubblica (ore 21:30 e 23:00) trascinando tutti in una danza collettiva.

Un evento di questa portata non sarebbe possibile senza quel motore invisibile ma potentissimo che è il volontariato. Il CCN ViaMaestra desidera ringraziare immensamente, uno per uno, i volontari di tutte le associazioni coinvolte, che dedicheranno la loro serata a vegliare sulla sicurezza e sulla serenità di tutti. Un ringraziamento speciale e colmo di gratitudine va a Unicoop, che con grande sensibilità e spirito di comunità ha scelto di sostenere l'evento fornendo i pasti a tutto il personale del servizio di sicurezza. Un gesto concreto che dimostra, ancora una volta, come a Poggibonsi nessuno cammini mai da solo.

L'appuntamento è per l'11 giugno in centro.

In foto da sinistra Laura Martelli, Susanna Cenni, Lisa Valiani, Fabio Cambi (Confcommercio) e Marco Rossi (Confesercenti)

Fonte: Ufficio stampa Comune di Poggibonsi