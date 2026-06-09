Pontedera torna ad accogliere il passaggio della Mille Miglia

Nella giornata di giovedì 11 giugno la città di Pontedera sarà attraversata dalla Mille Miglia. La celebre gara di regolarità per auto d'epoca passerà da Pontedera durante la terza tappa, con partenza da Montecatini e arrivo a Roma.

Il passaggio dei mezzi, oltre 400 auto storiche e 120 vetture del Ferrari Tribute, è previsto in mattinata, con le prime auto che arriveranno intorno alle 10. Il percorso prevede l'ingresso in città dalla Tosco Romagnola per percorrere via Vittorio Veneto, attraversare il ponte Napoleonico e arrivare in piazza Martiri della Libertà dove avverrà il controllo timbro. Da qui il passaggio su corso Giacomo Matteotti e piazza Cavour. Le auto andranno poi in via Primo Maggio, via Alessandro Manzoni, viale della Repubblica, viale Risorgimento, via De Gasperi, viale Europa, imboccando la strada provinciale 11 in direzione Alta Valdera per proseguire la tappa.

"Ci sono eventi che si configurano come monumenti itineranti di cultura, identità e storia", dice il sindaco Matteo Franconi. "Pontedera tornerà ad ospitare la Mille Miglia, la corsa più bella del Mondo. Non è la prima volta che la città ha l'onore di accogliere questo straordinario museo viaggiante. Un legame storico che si rinnova e che conferma Pontedera come punto di riferimento per le manifestazioni motoristiche di rilievo nazionale. Nell’anno degli 80 anni di Vespa anche 1000 Miglia le rende omaggio transitando dalla terra dove è nata e dove continua a coltivare il proprio futuro".

"La sfilata di queste auto leggendarie sarà una occasione unica per rivivere una lunga tradizione, capace di unire intere generazioni in una grande giornata di festa, passione e memoria storica", spiega l'assessore allo sport Mattia Belli. "Tutte le persone potranno partecipare e vedere da vicino le vetture, dando il benvenuto ai piloti e vivendo insieme l'emozione di questo grande viaggio".

"Un legame storico che si rinnova e che celebra il binomio indissolubile tra Pontedera, i motori e il grande design italiano - aggiunge il vicepresidente di Città dei Motori Eugenio Leone - il transito della Mille Miglia arricchisce un calendario di eventi legati alle due e quattro ruote confermando Pontedera come terra in cui la cultura del motore è nata e dove continua a progettare il proprio futuro. Saranno coinvolti i club motoristici locali - aggiunge Leone - con l'esposizione delle auto storiche della scuderia Kinzica Pisa, quelle del Club 500 e i veicoli d'epoca del Club Balestrero. Sul piazzone ci saranno anche le due ruote, con il Moto club, il Vespa club e il Ciao club".

Per garantire la regolarità dello svolgimento dell'evento la Polizia Locale dell'Unione Valdera ha emesso una ordinanza (visibile Qui) che regola la disciplina della circolazione e della sosta nell'area interessata. In particolare sarà istituito il divieto di sosta e quello di accesso alle auto su tutta piazza Martiri della Libertà dalle 6 del mattino fino al termine della manifestazione, sono previste direzioni obbligate in alcuni tratti e altri provvedimenti di divieto. Tutto è consultabile anche sulla pagina del sito comunale dedicata all'evento e visibile a questo link.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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