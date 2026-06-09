Nasce a Siena il primo Consorzio internazionale sulla fatica nella sclerosi multipla

Sanità
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Fondato durante il convegno al Santa Maria della Scala, il CMF-MS è guidato dall'Università di Siena con esperti di fama mondiale. Obiettivo: migliorare la qualità di vita dei pazienti

È stato costituito formalmente a Siena, nell’ambito del convegno internazionale "Fatigue in multiple sclerosis: science, care, and innovation", il primo Consorzio internazionale per lo studio multidisciplinare della fatica nella sclerosi multipla (CMF-MS), un sintomo molto frequente, disabilitante, difficile da misurare e da trattare.

Il convegno, che si è concluso da poco, si è tenuto nella splendida cornice del Santa Maria della Scala, dove per tre giorni si sono riunite le eccellenze scientifiche in materia.

Il Consorzio appena nato è guidato dal personale del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università di Siena, nelle persone del dottor Alberto Benelli e dei professori Simone Rossi e Monica Ulivelli, supportato dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla nella persona del professor Mario Alberto Battaglia, e include esperti di fama mondiale come i professori John De Luca, Charles Guttmann, Moussa Chala, Maria Pia Amato, Letizia Leocani e molti altri.

Nei prossimi anni, il Consorzio sarà impegnato, attraverso collaborazioni trasversali, a opere di fund rising e a cercare di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da sclerosi multipla.

Il professor Simone Rossi ha sottolineato che "la nascita del Consorzio è un passo importante per la ricerca e siamo orgogliosi che questo percorso nasca a Siena, dal lavoro di un gruppo altamente qualificato. Questo passaggio ambizioso segna nuovi obiettivi che speriamo di poter raggiungere presto grazie alle sinergie nazionali e internazionali scaturite e consolidate in questi tre giorni intensi e di grande valore scientifico".

Fonte: Ufficio stampa

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