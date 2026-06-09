Stefano Massini a Pomarance con "La ricerca della felicità"

Domenica 14 giugno

(h 21.30 Pomarance - Il Piazzone)

Stefano Massini

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

di e con Stefano Massini / musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini / produzione Savà

Produzioni Creative e Officine della Cultura

Che cos’è, in fondo, la felicità? Che cosa cerchiamo davvero, quando diciamo di voler essere felici? La felicità è l’obiettivo di ogni essere umano, ma è difficilissimo definirla. In un viaggio emozionante, rocambolesco e pieno di ironia fra storie, personaggi, racconti e testimonianze, Stefano Massini ci porta con sé in un vortice irresistibile di domande e di cambi di prospettiva, fino all’incredibile constatazione che oggi siamo tutti ostaggi di un dovere categorico: essere per forza, a tutti gli effetti, sempre felici. E se non lo siamo, ci tocca simularlo. Benvenuti nel grande teatro della finzione, quello in cui tutti ci imponiamo il sorriso per non finire fra i "perdenti". Ma se allora la felicità, per paradosso, fosse proprio riuscire a essere felici della propria infelicità?

Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, unico autore italiano ad aver vinto un "Tony Award", premio Oscar del teatro americano.

Compositore e "scompositore" di parole e di storie, con il tratto consueto del suo narrare Massini emoziona e fa riflettere, ironico e spiazzante dà voce al nostro presente e ai nostri stati d'animo. I suoi testi sono tradotti in più di 30 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, l'Iran, l'Australia. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a Piazzapulita, e in altri programmi televisivi, come Ricomincio da Rai 3 e il suo recente Riserva Indiana su Rai3. Ha ricevuto alcuni dei massimi premi in Europa (Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger, premio Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix “Meilleur Auteur Vivant Les Cyranos 2023”). Dal 2016 collabora con il quotidiano la Repubblica non solo come editorialista e critico letterario ma anche con la rubrica settimanale Manuale di

Sopravvivenza. Il Financial Times gli ha recentemente dedicato un’ampia intervista-ritratto uscita nei 5 continenti.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 assieme a Paolo Jannacci con la canzone "L’uomo nel lampo" sulle morti sul lavoro ha segnato uno dei picchi di ascolto della serata.

Fonte: Ufficio stampa

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