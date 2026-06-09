Una canzone per il Papa: da Stella Maris, monsignor Paccosi e Beppe Dati un omaggio al Santo Padre

È un piccolo dono speciale, quello che è stato recentemente consegnato nelle mani del Papa: una canzone scritta da Beppe Dati dal titolo “Ama e fai quello che vuoi”, con cui l’IRCCS Fondazione Stella Maris, insieme a Monsignor Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato e all’artista hanno voluto omaggiare il Santo Padre.

La chiavetta contenente la canzone - insieme alle opere “ Il Mio Gesù” e “Via Crucis”- è stata consegnata proprio da Monsignor Paccosi, nelle mani del Papa, in occasione di una udienza privata. Papa Leone XIV ha manifestato grande apprezzamento e successivamente, attraverso la sua segreteria, ha rivolto parole incoraggianti alla Stella Maris. Si legge infatti, nella missiva recapitata alla Fondazione e firmata dal Segretario Particolare don Marco Billeri:

“ (…) A tale riguardo, Sua Santità Vi incoraggia a lavorare senza mai dimenticare l'intento e la carità iniziale con cui la Vostra pregiata Fondazione è nata, mantenendosi un segno distintivo nel territorio a causa del modo e dello spirito che alimenta la Vostra missione. Per questo, imparte volentieri su tutti, specialmente su coloro che maggiormente sentono il peso della sofferenza, la Sua Benedizione Apostolica”

Racconta il presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei: “Grazie all’incontro di Beppe con la nostra bella realtà sono nate delle opere musicali davvero molto belle e significative che mi piace ricordare: “Il mio Gesù” – “Via Crucis (Pensieri di Gesù mentre sale verso il Calvario)” – “ Blu ”– The God of Love dedicata a Papa Benedetto XVI – Pope Francis Wake Up cd (brano Prayer to Mary - Ave Maris Stella) dedicato a Papa Francesco. Accogliendo l’invito del Papa a ritrovare il battito del nostro cuore, con la consapevolezza che solo l’Amore può disinnescare l’odio, Beppe Dati ha scritto il brano “Ama e fai quello che vuoi”. Abbiamo allora voluto farlo ascoltare al Santo Padre, cui il brano è dedicato, che ci ha risposto con parole profonde e bellissime, che giungono per noi più che mai di stimolo, in questi mesi speciali che stanno vedendo la nascita del nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi a Cisanello”.

Il brano. È possibile ascoltare il brano e vederne il video a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=VveXUOrLuvk

Di seguito il testo:

“AMA E FAI QUELLO CHE VUOI”

(Autore testo e musica: Beppe Dati - Arrangiamenti: Lorenzo Piscopo - Voce: Alessio Mattolini -Disegno di Riccardo Lazzeri)

Esci dal Tempio e dal gregge

E il cielo sopra di te

Sia la tua unica legge

Altra salvezza non c'è

Da questa lotta che infuria

Da sempre dentro di noi.

Ama e fai quello che vuoi

Non sbagli mai se dai retta all'amore

Ogni altra idea è una follia

Una bugia per tradire il dolore

Esci dal misero girotondo

Senza pensarci un secondo

Ama e fai quello che vuoi.

Strappale le tue catene

E dubita dei nuovi re

Predatori famelici come le iene

Sacerdoti del Nulla che c'è

Prendi un respiro profondo

Cambiare il mondo non puoi

Ama e fai quello che vuoi

Non sbagli mai se dai retta all'amore

Nei sogni tuoi non ritroverai

Vecchi nemici infantili paure

Possiamo solo cambiare dentro

Per dare all'anima un centro

Ama e fai quello che vuoi

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris