Una Vespa fiorentina parte per Capo Nord: 4.000 km per gli 80 anni del marchio

C'è un modo romantico e un modo ostinato di celebrare un anniversario. CeB Group, storica concessionaria fiorentina del Gruppo Piaggio, ha scelto il secondo: per festeggiare gli ottant'anni della Vespa ha comprato un'iscrizione alla Nordkapp Classic Ride, ha trovato il pilota giusto e sta per mandare una Vespa GTS 310 Super a Capo Nord. Oltre 4.000 km. Sette nazioni. Tredici giorni.

Nessun albergo, nessun supporto tecnico esterno. Solo una tenda, un kit di emergenza e la volontà di arrivare.

Il pilota si chiama Marco Tenerini. Cinquantun anni, toscano di Massa, cresciuto sull'isola di Capraia dove il padre faceva il guardiano del faro. Una biografia che sembra scritta per questo ruolo. Dal 2022 a oggi ha già portato il suo Ciao Piaggio del 1984 — un motorino da 50cc acquistato su Subito.it per quattrocento euro, ribattezzato "Ostinato" — a Capo Nord, lungo la Route 66 da New York a Los Angeles e da Viareggio fino a Dakar attraversando il Sahara. Ha scalato a piedi, da solo, il Campo Base dell'Everest. Ha scritto tre libri. Devolve parte degli incassi all'Ospedale Meyer di Firenze. Ha 56.000 follower su Instagram che lo seguono

in diretta, spesso di notte, mentre col suo Ciao viaggia verso l'orizzonte su un motorino che non dovrebbe andare così lontano.

Questa volta però il mezzo è diverso. CeB Group gli affida una Vespa GTS 310 Super — l'ammiraglia del marchio, 25 cavalli, ABS, controllo di trazione, raffreddamento a liquido — allestita con una livrea dedicata che verrà svelata la mattina del 12 giugno, in occasione dell'evento di partenza. Il progetto si chiama "Vespa Nordkapp Ostinato Edition by CeB Group" e porta con sé una promessa precisa: nessun compromesso. Ostinato nel nome, ostinato nel metodo

"Non sarà solo un viaggio con una Vespa ispirata al Ciao Ostinato", spiega Valerio Soriani, Sales & Marketing Head di CeB Group. "Sarà un viaggio condotto con lo stesso spirito radicale che ha contraddistinto tutte le imprese di Marco. Nessun albergo — solo una tenda, la sua, portata con sé. Nessun supporto tecnico esterno. Qualunque eventuale problema, Marco lo affronterà in autonomia."

Qui sta la novità rispetto al passato. Il Ciao Piaggio del 1984 è un mezzo dalla meccanica elementare: carburatore, variatore, cinghia. Ci si interviene con le mani e un cacciavite. La GTS 310 Super è un altro mondo: centralina elettronica, sistema ABS, raffreddamento a liquido. Prepararla per oltre 4.000 km in autonomia totale — attraverso le strade del Nord Europa fino al Circolo Polare Artico — richiede una revisione meticolosa e un kit di emergenza studiato nei dettagli.

"CeB si assume questa responsabilità in pieno", continua Soriani. "La Vespa parte da Firenze preparata con il massimo rigore tecnico, revisionata in ogni componente critico. L'obiettivo è che Marco arrivi a Nordkapp senza dover ricorrere a interventi straordinari. Non per fortuna ma per preparazione." La Nordkapp Classic Ride

La manifestazione che fa da cornice all'impresa è la Nordkapp Classic Ride, organizzata da RaidTribe: un raid non competitivo che ogni anno porta centinaia di Vespa — storiche e moderne — da Arco sul Lago di Garda fino a Capo Nord. L'edizione 2026 è la quarta nella storia della manifestazione. Parte il 13 giugno alle otto di mattina dal Grand Départ di Arco e si conclude il 26 giugno a Nordkapp, in Norvegia. Per chi non può partire dall'Italia sono previsti due gate di accesso intermedi: Monaco di Baviera il 14 giugno e Berlino il 16.

Il percorso attraversa Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Ogni partecipante lo affronta in totale autonomia, con il solo vincolo di validare cinque checkpoint obbligatori lungo la rotta e di raggiungere Nordkapp entro la data stabilita per ottenere il titolo di Finisher. La media richiesta è di 270 chilometri al giorno — non una gara, ma neanche una passeggiata, considerando le condizioni climatiche della Lapponia e del Grand Nord norvegese.

"Centinaia di messaggi in una notte"

La storia di come Tenerini sia stato scelto aggiunge un capitolo di suo al racconto. CeB Group aveva deciso di non assegnare direttamente l'iscrizione, ma di aprire un processo di candidatura pubblico: chiunque poteva proporsi, raccontando la propria storia e le proprie capacità come content creator. Tenerini aveva partecipato — ma poi, quasi per gioco, aveva invitato la propria community a scrivere a CeB per chiedere di sceglierlo. In una notte, centinaia di messaggi erano arrivati alla concessionaria fiorentina. La scelta era diventata inevitabile.

Perché una Vespa, perché oggi

La Vespa nasce il 23 aprile 1946 a Pontedera, dalla matita dell'ingegner Corradino D'Ascanio su commissione di Enrico Piaggio. "Sembra una vespa!" aveva detto Piaggio alla prima vista della scocca bombata e dello scarico a vita stretta, e il nome era rimasto. In ottant'anni è diventata un'icona culturale riconosciuta in oltre settanta paesi: è comparsa in decine di film, è entrata nelle collezioni del MoMA di New York e dei principali musei di design del mondo, ha accompagnato generazioni attraverso epoche e

continenti.

Il 2026 è l'anno dei festeggiamenti ufficiali per gli 80 anni, con il culmine nella grande festa di Roma dal 25 al 28 giugno. CeB Group — concessionaria Vespa di Firenze da oltre cinquant'anni con 4 sedi e tre ragioni sociali, CeB Motor a Firenze, CeB Pikka a Scandicci e CeB Polidori a Prato — ha scelto di celebrare questo anniversario non solo con una campagna pubblicitaria, ma con un'avventura reale.

"La Vespa ha sempre avuto un rapporto speciale con il viaggio", osserva Soriani. "Fin dagli anni Cinquanta, i

suoi proprietari la hanno portata in luoghi impensabili. Non nonostante i suoi limiti ma proprio grazie ad essi. Arrivare a destinazione su una Vespa è qualcosa che si racconta, che si tramanda, che diventa leggenda."

Il rientro di Tenerini da Nordkapp, previsto per il 26 giugno, coinciderà quasi esattamente con i festeggiamenti romani. Tant’è che Piaggio ha previsto, al momento, una diretta con il suo arrivo nel palinsesto dell’evento a Roma. Un racconto che parte dal cuore della Toscana, sale fino all'estremo Nord del continente e torna nella Capitale dove tutto, ottant'anni fa, è cominciato.

L'appuntamento del 12 giugno

Il 12 giugno 2026, dalle ore 8.30, la sede di CeB Group in Viale Guidoni 22 a Firenze apre le porte a media, partner e appassionati per l'evento di partenza ufficiale. In programma: svelamento della Vespa NORDKAPP Ostinato Edition nella sua livrea definitiva, angolo interviste con Marco Tenerini e i rappresentanti di CeB Group, sessione fotografica e consegna ufficiale del veicolo. Poi, la partenza.

Il giorno dopo, Tenerini raggiungerà Arco sul Lago di Garda. Il 13 giugno si unirà alla carovana della NORDKAPP Classic Ride. Tenda in spalla, kit tecnico nel bauletto, 3.800 chilometri davanti. Ostinato, come sempre.

Fonte: Ufficio stampa