Vinci aderisce alla Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Approvata in Consiglio mozione PD

Il Consiglio comunale di Vinci ha approvato nella seduta dell'8 giugno la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per l'adesione alla Campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

La mozione è stata approvata con i voti favorevoli del Partito Democratico e della lista civica In Comune per Vinci, mentre il gruppo di centrodestra Vinciamo Scipioni Sindaco ha votato contro.

L'atto impegna il Comune ad aderire ufficialmente alla campagna e a promuovere momenti pubblici di informazione e approfondimento sul tema dei prigionieri palestinesi nell'ambito delle iniziative dedicate alla pace.

L'approvazione arriva a pochi giorni dall'iniziativa nazionale svoltasi il 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, alla presenza di Arab Barghouti, figlio di Marwan. Per il Comune di Vinci ha partecipato l'assessora alla Pace Mila Chini.

«Con questo voto – afferma Mila Chini – Vinci ribadisce il proprio impegno a favore della pace, del dialogo e del rispetto del diritto internazionale. Anche le istituzioni locali hanno il dovere di promuovere una cultura dei diritti umani e della convivenza tra i popoli».

Soddisfazione viene espressa anche dalla capogruppo del Partito Democratico Cristina Bortolai, che ha presentato la mozione in Consiglio comunale.

«Abbiamo presentato questo atto – dichiara Cristina Bortolai – perché crediamo che i diritti umani e il diritto internazionale debbano essere difesi sempre e ovunque. Non si tratta di schierarsi in un conflitto, ma di affermare principi universali che stanno alla base della convivenza democratica. Di fronte alle sofferenze che continuano a colpire il popolo palestinese, sentiamo il dovere di far sentire la voce della nostra comunità a sostegno della pace e della giustizia».

Fonte: Partito Democratico Vinci

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