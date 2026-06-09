È stata approvata la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028. La votazione è avvenuta nella seduta del consiglio comunale di ieri, lunedì 8 giugno, con i voti favorevoli della maggioranza (lista Insieme per Vinci) a fronte dei voti delle liste di opposizione (liste VinciAmo-FI-PPE-Lega Salvini Premier-FdI e In Comune per Vinci).

Si apre così la possibilità concreta per l’amministrazione comunale di intervenire su diversi fronti, grazie a un avanzo di amministrazione di circa 2,5 milioni di euro, che verranno redistribuiti verso quattro direzioni, investendo così su cultura, turismo e sviluppo del territorio e del commercio; finanziando il sostegno ai servizi educativi e scolastici; valorizzando gli spazi pubblici; mantenendo la rete stradale al fine di una migliore e più sicura viabilità.

“Con questa variazione di bilancio mettiamo a disposizione del territorio risorse importanti, frutto di una gestione attenta e responsabile dei conti pubblici - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Si tratta di oltre due milioni e mezzo di euro che abbiamo scelto di reinvestire in settori strategici per la qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo di Vinci: dalla cultura al turismo, dai servizi educativi alla manutenzione della viabilità, fino alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Le risorse stanziate ci consentono di dare risposte concrete ai bisogni della comunità e, allo stesso tempo, di portare avanti una visione di crescita del territorio che guarda al futuro. Investiamo sulla sicurezza delle strade, sul decoro urbano, sulle scuole, sugli impianti sportivi e sui parchi, ma anche sul rafforzamento dell'offerta culturale e museale, che rappresenta uno dei principali motori di attrazione e sviluppo economico per Vinci.

Particolare rilevanza assume il progetto di ampliamento dei percorsi museali legati a Leonardo, che contribuirà a rendere ancora più attrattivo il nostro patrimonio culturale e a generare nuove opportunità per il commercio e le attività del territorio. È una manovra che coniuga manutenzione e innovazione, attenzione ai servizi e capacità di programmare investimenti duraturi, confermando l'impegno dell'amministrazione a costruire una Vinci sempre più vivibile, accogliente e dinamica”.

Nel dettaglio, il Comune di Vinci ha ottenuto un rimborso di 415mila euro dalla Regione per la sistemazione degli eventi franosi di S. Amato e Gragnani e per la messa in sicurezza di Via di S. Pantaleo, denaro che era già stato speso e che dunque rientra nelle casse comunali. Sempre nell’ambito del miglioramento della viabilità, il Comune destinerà 195mila euro per la costituzione del consorzio di Via Verdi, 60mila sia per il finanziamento dei lavori del ponticino di Via degli Ulivi (insieme ai Comuni di Lamporecchio e di Cerreto Guidi), sia per il ponticino di Via di S. Pantaleo; 152mila euro saranno destinati alle asfaltature e 200mila per le attrezzature e il parco mezzi in forza al Centro Operativo Comunale.

Cultura, turismo, sviluppo del territorio e del commercio

Ampi saranno gli investimenti per nuovi percorsi museali: ci sono 600mila euro pronti per la ristrutturazione dell’edificio di fronte al castello dei Conti Guidi, dov’è custodito il carboncino del drago leonardiano; da qui nascerà un nuovo percorso che porrà al centro il tema delle creature fantastiche disegnate dal Genio nella sua adolescenza.

A Vinci Città Museo verrà affiancato un altro progetto, con la previsione di 115m ila euro di spesa per collocare altre due opere di grandi dimensioni in tutto il capoluogo, andando così a continuare quel progetto voluto dall’amministrazione Vanni per coniugare arte e scienza. Progetto che vede 120mila euro da destinare a nuovi allestimenti per il Museo Leonardiano e nuove installazioni nei pressi del Welcome Center di Piazza della Libertà.

Il percorso museale sarà poi allargato anche nelle frazioni, con 10mila euro pronti per valorizzare i luoghi leonardiani.

Infine, 45mila euro verranno destinati per la valorizzazione di artigianato e intrattenimento domenicali durante tutto l’anno nel capoluogo.

Sostegno ai servizi educativi e scolastici

Nell’avanzo di amministrazione ci sono i fondi per il sostegno dei servizi scolatici ed educativi. Oltre a quelli già stanziati, è prevista una spesa di 13mila euro per gli arredi del nuovo nido di Spicchio, prossimo all’apertura.

I centri estivi godranno invece di un finanziamento di seimila euro, da destinare al trasporto dell’utenza.

Valorizzazione degli spazi pubblici

Il campo sportivo di Ripalta avrà una nuova tribuna: 120mila euro serviranno al rifacimento della struttura; a Sovigliana, il palasport ‘Falcone e Borsellino’ vedrà 30mila euro da impiegare nella ristrutturazione dei servizi igienici.

238mila euro troveranno collocamento nell’efficientamento degli impianti di illuminazione sul territorio.

Un bagno pubblico verrà installato nel nuovo parcheggio di Via dei Martiri, per una spesa di 75mila euro.

I parchi cittadini godranno di una buona fetta di questa variazione: 300mila euro sono previsti per la riqualificazione di gran parte delle aree verdi del territorio.

Il Comune ha previsto inoltre la destinazione di 80mila per la sostituzione della caldaia dell’Irsoo di Piazza della Libertà.

Nella variazione di bilancio sono attualmente previsti anche 79mila euro sfruttare nel 2027 e altri 72mila per il 2028: verranno utilizzati per ampliare ulteriormente l’offerta museale, prevedendo così l’apertura quotidiana delle sedi museali durante l’inverno, nonché l’apertura anticipata durante la primavera e l’estate.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa