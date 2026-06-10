Torna 11Lune: un mese di spettacoli tra musica, teatro e jazz internazionale

Torna 11Lune, il festival culturale della Fonazione Peccioliper che anche quest'anno propone un cartellone ricco di appuntamenti tra concerti, teatro e incontri. Giunto alla sua 22esima edizione, il festival animerà Peccioli e la Valdera dal 2 al 30 luglio, aprendo la rassegna con una grande novità: Jazz Peccioli - The New Orleans Experience, nato dalla collaborazione tra il borgo e la città statunitense di New Orleans, culla del jazz.

Il cartellone è stato presentato oggi, 10 giugno, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Renzo Macelloni, del direttore della Fondazione Teatro della Toscana Walter Zambaldi, del direttore artistico del festival e socio Leg (Live Emotion Group) Sandro Giacomelli e di Giovanni Volpi, membro della giuria del Premio Vero.

Un programma ricco e articolato, illustrato da Sandro Giacomelli, che da 19 anni collabora con la Fondazione Peccioliper.

"Quando abbiamo cominciato, abbiamo fatto fatica a convincere gli artisti a venire al festival, in un contesto in cui non aveva ancora un nome. Ora dobbiamo dire di no a molti artisti. Quest'anno è la prima volta che riportiamo al festival un'artista già ospite in passato - ha detto Giacomelli riferendosi a Fiorella Mannoia, protagonista dell'edizione 2014 -. Una scelta importante sia per il valore artistico sia per il progetto che presenta quest'anno, dedicato a De André e Fossati. Inoltre sono particolarmente affezionato a questa persona. Nel cartellone c'è anche Francesco Gabbani e la chiusura sarà affidata a un artista trasversale come Edoardo Leo, attore di teatro e televisione, che con uno spettacolo gratuito concluderà il festival con una grande festa".

Da sx a dx: Sandro Giacomelli, Renzo Macelloni, Walter Zambaldi Giovanni Volpi

La kermesse musicale

Il programma si apre all'Anfiteatro Fonte Mazzola con Daniele Silvestri e il suo spettacolo 'Canzoni a sdraio', il 3 luglio, in collaborazione con Il Post, storico sostenitore del festival. Quest'anno si amplia anche l'offerta degli incontri, con due appuntamenti che vedranno protagonista Luca Sofri, fondatore del quotidiano online. Tra gli eventi più attesi c'è il ritorno in Italia, dopo 12 anni di assenza, dei James, in concerto il 4 luglio.

Il palcoscenico di 11Lune ospiterà inoltre grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi Francesco Gabbani, che sta registrando quasi il tutto esaurito e che celebra in tour i dieci anni dell'album che ha lanciato la sua carriera. Altro appuntamento di rilievo sarà quello con Fiorella Mannoia e il suo omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Completa il cartellone musicale l'ospite internazionale Andrew Armstrong, pianista statunitense di fama internazionale.

Non solo musica, ma anche teatro

Spazio anche al teatro con Stefano Massini, che porterà in scena "E l'Ape disse alla Vespa: Sì, ciao. Materiali per un'epica metalmeccanica", spettacolo dedicato alla storia della Piaggio e del territorio pontederese.

"Non è uno spettacolo per la Piaggio, ma uno spettacolo che parla della Piaggio e delle persone che vi hanno lavorato", ha spiegato Walter Zambaldi. "È una riflessione su una storia che attraversa il dopoguerra e arriva agli anni Ottanta - ha aggiunto Macelloni -. Uno spaccato politico, sociale e culturale che parte dalla Piaggio e diventa racconto collettivo".

Massini affronta questi temi con il suo consueto sguardo ironico, profondo e sorprendente. "Non è solo teatro, ma anche libro, racconto e format. In poche parole, è Massini", ha commentato il primo cittadino.

A completare la proposta teatrale saranno Dario Ballantini, in scena il 24 luglio, ed Edoardo Leo, che chiuderà il festival il 30 luglio.

Il jazz approda a Peccioli

"Torna 11Lune, un festival che negli anni ha saputo proporre un'offerta culturale ampia e differenziata, come ci chiede il nostro pubblico, composto non solo da cittadini di Peccioli ma anche da persone provenienti da tutta la provincia e oltre - ha detto Macelloni -. Quest'anno abbiamo due cantanti di grande spessore, prosegue la collaborazione con Il Post, ma la vera novità è rappresentata dal rapporto costruito con New Orleans. Abbiamo siglato un accordo con il sindaco della città statunitense per portare a Peccioli la loro orchestra municipale".

Dall'accordo di gemellaggio firmato nel settembre 2025 nasce infatti Jazz Peccioli - The New Orleans Experience, che dal 7 all'11 luglio proporrà non un semplice concerto, ma un festival diffuso tra Pontedera, Peccioli e le sue frazioni.

"Porteremo in Italia lo spirito di New Orleans, dove il jazz è nato - ha aggiunto il sindaco - cercando di avvicinare a questo genere musicale un pubblico sempre più vasto".

La rassegna vedrà la partecipazione di numerosi artisti nominati e vincitori dei Grammy Awards, sotto la direzione artistica di Adonis Rose.

"Pensiamo che questa novità, fortemente popolare, possa rappresentare una sfida importante - ha concluso Macelloni -. Vogliamo monitorarne gli sviluppi per capire se potrà diventare un'esperienza stabile nel tempo".

Le Notti dell'Archeologia

Spazio anche alla storia con le Notti dell'Archeologia. Martedì 28 luglio, in occasione dell'evento, il Museo Archeologico di Peccioli, riconosciuto di rilevanza nazionale, aprirà eccezionalmente in orario serale per l'evento 'Tra le dita, tra i secoli - Storie medievali dal Museo Archeologico di Peccioli'.

La serata proporrà una visita guidata dedicata non alla grande storia, ma alla vita quotidiana del Medioevo. Attraverso una selezione di oggetti d'uso comune e preziosi, come monete, coltelli, gioielli e cinture rinvenuti nello scavo di Santa Mustiola, i visitatori potranno scoprire le storie delle persone che li hanno posseduti e utilizzati secoli fa.

Terza edizione del Premio Vero

Annunciata anche la rosa dei 16 titoli candidati alla terza edizione del Premio Vero, riconoscimento dedicato alla non fiction nato dalla collaborazione tra Fondazione Peccioliper e Il Post per valorizzare autori ed editori impegnati nel racconto e nell'interpretazione della realtà contemporanea.

I libri in concorso, pubblicati tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026, sono stati selezionati da una giuria presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi.

La selezione prevede una prima votazione affidata a 20 librerie indipendenti distribuite sul territorio nazionale, che individueranno i quattro finalisti. La short list sarà annunciata il 2 luglio a Peccioli durante il festival. La scelta del vincitore spetterà poi a una giuria composta da 250 abbonati del Post e dal gruppo di lettura non fiction della Biblioteca Comunale Fonte Mazzola. La proclamazione è prevista per il 5 dicembre.

"Vogliamo far crescere la consapevolezza che anche i libri non narrativi, con linguaggi e modalità differenti, raccontano la realtà e contribuiscono alla crescita culturale delle persone -, ha spiegato Giovanni Volpi -. Il Premio Vero sta ottenendo sempre più attenzione a livello nazionale e punta a valorizzare autori capaci di raccontare il mondo nelle sue molteplici sfaccettature.

Tra i temi affrontati dalle opere candidate figurano immigrazione, questione femminile, conflitto israelo-palestinese, intelligenza artificiale ed estremismi politici.

Volpi ha inoltre ricordato i vincitori delle prime due edizioni: 'Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà' di Valentina Furlanetto nel 2024 e 'Agro Punjab' di Francesca Cicculli e Stefania Prandi nel 2025, sottolineando come il premio contribuisca a dare visibilità a opere che altrimenti rischierebbero di raggiungere un pubblico più limitato.

Il programma completo

Martedì 7 luglio - Pontedera

Ore 19:00, Corso Matteotti: Opening Parade & March.

Dalle ore 21:00, Piazza Curtatone: Sabine McCalla, Sean Ardoin.

Dalle ore 21:00, Piazza Cavour: David Harris Group, Jesse McBride Trio.

Mercoledì 8 luglio - Peccioli

Ore 19:00, Centro Storico: street food a cura del CCN Vivi Peccioli e Opening Parade & March.

Dalle ore 19:30, Piazza del Popolo: Melanie Scholtz, Glen David Andrews.

Ore 21:00, Terrazza del Centro Polivalente: Seth Finch Group.

Dalle ore 21:00, Terrazza del Palazzo Senza Tempo: Philip Manuel, Alexy Marti Ensemble.

Giovedì 9 luglio - Legoli e Tenuta di Ghizzano

Ore 19:00, Legoli: street food a cura del Gruppo Giovanile Legoli e Opening Parade & March.

Dalle ore 21:00: Jesse McBride Trio, Adonis Rose & NOJO7, a seguire Jam Session.

Dalle ore 19:00, Tenuta di Ghizzano - Giardino Venerosi Pesciolini: Sabine McCalla, Andromeda Turre (spettacolo gratuito, degustazione a pagamento - info e prenotazioni: info@tenutadighizzano.com 0587 630096, 333 5293766).

Venerdi 10 luglio - Fabbrica, Le Palaie, Villa Cosmiana

Ore 19:00, Fabbrica: street food a cura di Fratres e Misericordia di Fabbrica e Opening Parade &

March.

Dalle ore 21:00: Anima Scott, Glen David Andrews, a seguire Jam Session.

Ore 20:00, Le Palaie: Andromeda Turre (spettacolo e degustazione a pagamento - info: 333 6147688, 338 3946157).

Ore 20:00, Villa Cosmiana: Melanie Scholtz (spettacolo e degustazione a pagamento - info: info@villacosmiana.it).

Sabato 11 luglio - Gran Finale a Peccioli

Ore 19:00: Finale Parade per le vie di Peccioli.

Dalle ore 21:30, Anfiteatro Fonte Mazzola: Sean Ardoin, Alexy Marti Ensemble, Adonis Rose & NOJO con special guest, a seguire Jam Session.

*La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito. Alcuni appuntamenti nelle tenute agricole prevedono degustazione a pagamento con prenotazione obbligatoria.

Niccolò Banchi

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