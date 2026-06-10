A Certaldo il Consiglio comunale approva la variazione di bilancio

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Certaldo è stata approvata una variazione di bilancio che introduce alcune importanti novità per i servizi comunali, l'innovazione tecnologica e le politiche sociali.

Tra gli interventi principali figurano le risorse necessarie per l'adeguamento del sistema informatico dell'ente, nell'ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR, oltre ad alcuni adeguamenti relativi alla spesa del personale e a una riduzione di circa 6.500 euro degli oneri per interessi di tesoreria.

Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche per l'inclusione. Accanto alle risorse già previste per sostenere le famiglie, l'Amministrazione ha infatti stanziato ulteriori 8.000 euro di fondi comunali destinati a bambini con disabilità o in condizioni di disagio economico, rafforzando così le misure di sostegno e partecipazione alle attività educative e ricreative.

Esito delle votazioni dei vari punti all’ordine del giorno:

Variazione di bilancio-Approvata

● Favorevoli: 10 (Partito Democratico e Sarà Certaldo)

● Contrari: 2 (Fratelli d’Italia)

● Astenuti: 4 (Più Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra)

Nota di aggiornamento al DUP-Approvata

Il Consiglio ha inoltre approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) inserendo la concessione del campo sportivo perché la gestione dell'impianto è considerata un'attività a rilevanza economica e il valore complessivo della concessione, calcolato su sei anni, supera le soglie previste dalla normativa.

Durante la discussione è stato chiarito che i circa 207 mila euro annui indicati negli atti non rappresentano una spesa del Comune, ma gli investimenti e i costi sostenuti dal concessionario per la gestione e la valorizzazione dell'impianto sportivo.

● Favorevoli: 9 (Partito Democratico e Sarà Certaldo)

● Contrari: 2 (Fratelli d'Italia)

● Astenuti: 4 (Più Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra)

Modifica al regolamento degli organi collegiali- Approvata

Via libera anche alla modifica del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali. La novità riguarda la possibilità per il Segretario comunale di partecipare alle sedute in modalità telematica, previo accordo con il Presidente del Consiglio, nei casi in cui non sia possibile la presenza fisica.

● Favorevoli: 11 (Partito Democratico-Sarà Certaldo-Alleanza Verdi e Sinistra)

● Contrari: 2 (Fratelli d'Italia)

● Astenuti: 3 (Più Certaldo)

Declassificazione tratto “via San Lorenzo a Vigliano” (loc. Ripalta)-Approvata

Tra i punti discussi anche la declassificazione della strada comunale in località Arrufa-Ripalta, al confine con il Comune di Barberino Tavarnelle. Si tratta di una viabilità storica ormai compromessa da estesi fenomeni franosi e non più utilizzabile da anni, per la quale esiste già un percorso alternativo.

● Favorevoli: 13 (Partito Democratico-Sarà Certaldo-Più Certaldo)

● Contrari: 3 (Fratelli d'Italia e Alleanza Verdi Sinistra)

● Astenuti: 0

Proroga del Piano Operativo Comunale- Approvata

Infine, il Consiglio ha approvato la proroga dell'efficacia del Piano Operativo Comunale fino al 2031. La decisione consentirà di portare a compimento interventi e trasformazioni già programmati, alcuni dei quali rallentati negli anni della pandemia, garantendo al tempo stesso continuità amministrativa e una pianificazione attenta al contenimento del consumo di suolo.

● Favorevoli: 14 (Partito Democratico-Sarà Certaldo-Più Certaldo-Alleanza Verdi Sinistra)

● Astenuti: 2 (Fratelli d'Italia)

Mozione sulla sicurezza di via Costa Alberti

Approvata all'unanimità la mozione presentata da Fratelli d'Italia sulla sicurezza e la valorizzazione di via Costa Alberti, uno dei percorsi storici più suggestivi del territorio. Il documento chiede maggiore attenzione alla pulizia e alla manutenzione del selciato per garantire una fruizione più agevole e sicura, impegnando inoltre la Giunta a riferire periodicamente al Consiglio sugli interventi effettuati. Documento approvato con un emendamento.

Votazione

● Favorevoli: 16 (unanimità)

Mozione sulla rete sentieristica comunale

Ritirata la mozione presentata da Più Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra sullo sviluppo della rete sentieristica e del turismo sostenibile. Durante il dibattito è stato evidenziato come l'Amministrazione abbia già avviato da tempo il percorso necessario e presentato la documentazione agli enti competenti, oltre ad aver inserito il tema nel programma di mandato.

Mozione per la distribuzione gratuita delle coppette mestruali

Approvata la mozione presentata dal Partito Democratico per l'avvio di un programma di distribuzione gratuita delle coppette mestruali, misura finalizzata a promuovere pari opportunità, sostenibilità ambientale e risparmio economico.

Votazione

● Favorevoli: 12 (Partito Democratico-Sarà Certaldo-Più Certaldo)

● Contrari: 2 (Fratelli d’Italia)

● Astenuti: 1 (Alleanza Verdi Sinistra)

Interrogazione sulla ZTL di Certaldo Alto

Il gruppo Più Certaldo ha presentato un'interrogazione sugli incontri organizzati in merito alla ZTL di Certaldo Alto, contestando la definizione di alcuni appuntamenti come pubblici pur essendo rivolti ai soli residenti. Dopo la risposta dell'Amministrazione, il gruppo si è dichiarato non soddisfatto.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa