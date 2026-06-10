A Montelupo Fiorentino un incontro dedicato alla neuro-diversità

Guardare alla scuola e ai luoghi della crescita con occhi nuovi, capaci di accogliere la pluralità e trasformare le differenze in risorse. Ruota attorno a questo principio “Neuro-diversità – Un nuovo modo di guardare e abilitare i contesti”, l’incontro promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con il Consorzio Coeso Empoli e le Cooperative Sociali Indaco e Geos, nell'ambito del servizio di educativa scolastica specialistica.

L'evento, previsto per Giovedì 11 giugno alle 18:30 al nuovo spazio culturale Risorti, (via Baccio da Montelupo 13–15), è completamente gratuito e rivolto in modo particolare ai genitori, alle famiglie e alla comunità. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e nuovi sguardi per rendere i contesti educativi e relazionali delle ragazze e dei ragazzi del territorio sempre più aperti, accoglienti e inclusivi.

A guidare l'incontro sarà Cristina Nunziati, Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale, specializzata in Neuropsicologia e Psicotraumatologia.

L'incontro metterà al centro il dialogo e l'esperienza diretta. Sarà infatti un laboratorio interattivo, concreto e dinamico, dove i partecipanti dialogheranno insieme in modo semplice e informale sperimentando tecniche capaci di far guardare le cose da punti di vista differenti ed emotivamente coinvolgenti, per esplorare insieme il tema della pluralità, delle unicità e delle sfide educative. La partecipazione è gratuita

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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