A Montelupo Fiorentino un incontro dedicato alla neuro-diversità

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Guardare alla scuola e ai luoghi della crescita con occhi nuovi, capaci di accogliere la pluralità e trasformare le differenze in risorse

Guardare alla scuola e ai luoghi della crescita con occhi nuovi, capaci di accogliere la pluralità e trasformare le differenze in risorse. Ruota attorno a questo principio “Neuro-diversità – Un nuovo modo di guardare e abilitare i contesti”, l’incontro promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con il Consorzio Coeso Empoli e le Cooperative Sociali Indaco e Geos, nell'ambito del servizio di educativa scolastica specialistica.

L'evento, previsto per Giovedì 11 giugno alle 18:30 al nuovo spazio culturale Risorti, (via Baccio da Montelupo 13–15), è completamente gratuito e rivolto in modo particolare ai genitori, alle famiglie e alla comunità. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e nuovi sguardi per rendere i contesti educativi e relazionali delle ragazze e dei ragazzi del territorio sempre più aperti, accoglienti e inclusivi.

A guidare l'incontro sarà Cristina Nunziati, Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale, specializzata in Neuropsicologia e Psicotraumatologia.

L'incontro metterà al centro il dialogo e l'esperienza diretta. Sarà infatti un laboratorio interattivo, concreto e dinamico, dove i partecipanti dialogheranno insieme in modo semplice e informale sperimentando tecniche capaci di far guardare le cose da punti di vista differenti ed emotivamente coinvolgenti, per esplorare insieme il tema della pluralità, delle unicità e delle sfide educative. La partecipazione è gratuita

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Giugno 2026

Torna la Festa dello Sport a Montelupo, come partecipare

Quest'anno la Festa dello sport sarà curata direttamente dal Comune di Montelupo Fiorentino e si terrà domenica 13 settembre 2026. Piazza dell'Unione Europea si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Giugno 2026

Torna la Festa del Borgo, due giorni a Montelupo

Il centro storico di Montelupo è pronto a vivere la sua seconda estate di festa. Il 13 e 14 giugno 2026, dalle 17.30 alle 24.00, i negozianti soci de il [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Giugno 2026

A Montelupo riapre il bando 'Nidi Gratis' per l’anno educativo 2026/2027

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che, nell’ambito del progetto regionale “Nidi Gratis”, è stata disposta la riapertura del bando per l’anno educativo 2026/2027, finalizzato a sostenere le famiglie con [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina