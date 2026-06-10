A Montelupo riapre il bando 'Nidi Gratis' per l’anno educativo 2026/2027

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che, nell’ambito del progetto regionale “Nidi Gratis”, è stata disposta la riapertura del bando per l’anno educativo 2026/2027, finalizzato a sostenere le famiglie con bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale.

La misura prevede la riduzione delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei propri figli e figlie in nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, comunali e privati accreditati, presenti in un Comune della Toscana. Il contributo potrà arrivare fino ad un massimo di 527,27 euro al mese.

Il contributo economico regionale consente alle famiglie di ottenere una riduzione della retta mensile per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia:

nido d’infanzia “Madamadorè”,

nido d’infanzia “Marcondiro”,

nidi privati accreditati del Comune di Montelupo Fiorentino.

Requisiti per accedere al contributo

Possono presentare domanda i nuclei familiari che:

hanno un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione fino a 40.000 euro in corso di validità;

hanno figli/e residenti in un Comune della Toscana iscritti a uno dei servizi per la prima infanzia sopra elencati.

Come e quando presentare domanda

Le famiglie interessate potranno presentare la domanda dalle ore 9.00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 18.00 del 26 giugno 2026, esclusivamente online tramite l’applicativo regionale disponibile al seguente link: http://www.regione.toscana.it/nidigratis.

La domanda dovrà essere presentata da un genitore o tutore utilizzando una delle seguenti modalità di autenticazione digitale: SPID, CIE o CNS.

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo completo dell’avviso è possibile visitare il sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione Servizi Educativi:

Misura “Nidi gratis” a.e. 2026/27 – Bando rivolto alle famiglie

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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