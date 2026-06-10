A Montespertoli nuova sala C.O.C, arriva anche un mezzo da 100mila euro

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Una sala operativa nuova, un piano neve da aggiornare alla luce degli ultimi eventi e un mezzo dedicato in arrivo. Il Comune di Montespertoli accelera sul fronte sulla funzione di  protezione civile in coordinamento con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa attraverso una serie di interventi che prendono forma dopo un inverno che ha messo alla prova il territorio.

La sala C.O.C. — Centro Operativo Comunale — allestita al magazzino comunale ha già superato il suo primo banco di prova: il 6 gennaio scorso, durante l'allerta neve, è diventata il centro di coordinamento delle operazioni sul territorio. Un debutto che ne ha confermato l'utilità e che ha spinto l'amministrazione ad andare avanti.

Sul tavolo c'è anche la revisione del piano neve, da aggiornare sulla base di quanto emerso nell’ultimo inverno, e l'acquisto di un mezzo operativo dedicato anche allo spazzamenento della neve: un investimento da circa 100mila euro che punta a rendere il Comune più autonomo nella gestione delle emergenze.

Il quadro si allarga a livello europeo. Montespertoli è uno dei quattro laboratori pilota del progetto BEAVER, finanziato dall'Unione Europea, che lavora alla costruzione di comunità più resilienti di fronte ai rischi naturali. Il 23 maggio l'assessore Paolo Vignozzi ne ha parlato alla conferenza di Villa Demidoff, a Pratolino, accanto ai rappresentanti dei comuni di Vaglia, Vilanova i la Geltrú e Oeiras.
Un filo che collega l'Europa al territorio. Nessuno si salva da solo e il Comune sta costruendo gli strumenti per non farsi trovare impreparato.

"In Protezione Civile è essenziale programmare, pianificare e lavorare in sinergia. Per questo è importante essere dentro il progetto europeo BEAVER che ci permetterà di coinvolgere la nostra cittadinanza sulla prevenzione degli eventi, della loro gestione e che ne aumenterà la resilienza. Anche gli investimenti del Comune vanno in questa direzione ovvero quella di avere una pianificazione aggiornata e nuovi mezzi operativi per migliorare gli interventi." dichiara l’Assessore Paolo Vignozzi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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