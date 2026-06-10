Al via l'inaugurazione della targa in ricordo della professoressa Stefania Falchi

L’amministrazione comunale di Fucecchio invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione della targa commemorativa dedicata alla professoressa e assessora Stefania Falchi, un omaggio sentito a una figura che ha rappresentato un importante punto di riferimento per il mondo della scuola e per l’intera comunità locale.

La cerimonia si svolgerà sabato 13 giugno alle 11.30 nella scuola Media Montanelli Petrarca (Istituto comprensivo Fucecchio), in via della Repubblica 2, luogo che ha visto la professoressa Falchi svolgere con passione, competenza e dedizione il proprio ruolo educativo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di conservare e trasmettere il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti studenti, colleghi e famiglie, distinguendosi per il suo impegno professionale e per le sue qualità umane, mostrate anche all'interno del suo percorso politico, che l'ha portata a essere assessora alla pubblica istruzione e alla formazione, con risultati importanti dai nidi fino alle scuole superiori.

Sarà un momento di memoria e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per celebrare l’eredità culturale ed educativa che la professoressa Falchi ha saputo costruire nel corso degli anni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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