Al via l'inaugurazione della targa in ricordo della professoressa Stefania Falchi

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

L’amministrazione comunale di Fucecchio invita la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione della targa commemorativa dedicata alla professoressa e assessora Stefania Falchi, un omaggio sentito a una figura che ha rappresentato un importante punto di riferimento per il mondo della scuola e per l’intera comunità locale.

La cerimonia si svolgerà sabato 13 giugno alle 11.30 nella scuola Media Montanelli Petrarca (Istituto comprensivo Fucecchio), in via della Repubblica 2, luogo che ha visto la professoressa Falchi svolgere con passione, competenza e dedizione il proprio ruolo educativo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di conservare e trasmettere il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti studenti, colleghi e famiglie, distinguendosi per il suo impegno professionale e per le sue qualità umane, mostrate anche all'interno del suo percorso politico, che l'ha portata a essere assessora alla pubblica istruzione e alla formazione, con risultati importanti dai nidi fino alle scuole superiori.

Sarà un momento di memoria e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per celebrare l’eredità culturale ed educativa che la professoressa Falchi ha saputo costruire nel corso degli anni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
9 Giugno 2026

Il restauro del baculo di San Pietro Igneo svela nuove prospettive di ricerca

Presentato venerdì 5 giugno al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio il restauro del bastone dipinto tradizionalmente attribuito a San Pietro Igneo, abate dell'Abbazia di San Salvatore tra il 1068 [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
8 Giugno 2026

Incendio a Vicopisano, raccomandazioni anche nell'Empolese e nel Cuoio: le indicazioni dei Comuni

Prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco, del sistema regionale di emergenza sanitaria e della Protezione Civile nell'incendio che oggi ha interessato la Delca Energy, l'azienda di Vicopisano che si occupa [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
8 Giugno 2026

Torna il festival Filo d'identità, cultura e riflessione sull'attualità uniscono due province e quattro comuni

Un filo che attraversa i territori, in particolare quelli delle province di Pisa e Firenze, e mette al centro il dialogo, l'inclusione e il dibattito. È stata presentata questa mattina, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina