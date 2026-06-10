25 anni di Arco di Castruccio, l'associazione consegna le offerte alle Suore del Divino Amore

Mantenuta la promessa fatta in occasione della presentazione del volume "Arco di Castruccio. 25anni di una storia che continua". Stamattina la presidente dell’Associazione Culturale Arco di Castruccio Daniela Di Vita e l’Assessore alla cultura Marzio Gabbanini, socio fondatore e scrittore del libro, hanno consegnato alle Suore del Divino Amore di Montopoli le offerte raccolte durante l'evento svoltosi il 23 maggio nel giardino di Palazzo Guicciardini, sede del Museo Civico.

L'iniziativa, che ha visto una significativa partecipazione di cittadini e sostenitori dell'Associazione, era stata organizzata per presentare il libro scritto e documentato da Marzio Gabbanini in occasione del venticinquesimo anniversario dell'Arco di Castruccio. Fin dall'inizio, l'evento aveva unito il valore culturale della pubblicazione a una finalità solidale, destinando le offerte raccolte a una realtà da anni impegnata nell'accoglienza e nel sostegno alle persone più fragili.

La consegna è avvenuta alla presenza della suora che gestisce la comunità delle Suore del Divino Amore, che operano sul territorio attraverso attività educative e progetti di sostegno rivolti a donne, madri e bambini in situazioni di difficoltà e con piacevole sorpresa, alla presenza di Suor Rosa, storica suora che ha operato per decenni nella comunità allontanatosi per ricoprire un ruolo più impegnativo ma momentaneamente presente a Montopoli.

"Abbiamo voluto che la celebrazione dei nostri venticinque anni non fosse soltanto un momento di memoria e di bilancio del percorso compiuto – hanno dichiarato la presidente Daniela Di Vita e l’assessore Marzio Gabbanini socio fondatore – ma anche un'occasione concreta per restituire qualcosa alla comunità. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa e che, con la loro generosità, hanno contribuito a sostenere l'opera delle Suore del Divino Amore".

L'associazione ha inoltre espresso gratitudine alle suore e alla comunità religiosa per l'impegno quotidiano profuso a favore delle persone più vulnerabili e per il prezioso servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Con questo gesto si conclude una delle iniziative promosse nell'ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell'Arco di Castruccio, confermando ancora una volta il legame tra cultura, solidarietà e attenzione al bene comune che da sempre caratterizza l'attività dell'Associazione.

Notizie correlate