AVS Certaldo apre al M5S: al via il dialogo per un percorso comune

Si è svolta nella sede di AVS Certaldo alla presenza del segretario del circolo Carmine Aliberti, e del consigliere Regionale del movimento 5 stelle Luca Romanelli, un incontro per valutare idee e proposte da mettere in atto per una condivisione politica tra le due formazioni.

"Consapevoli delle innumerevoli sfide che abbiamo davanti, siamo certi che i nostri due partiti possano lavorare insieme, sia per le elezioni politiche sia per le prossime Amministrative a Certaldo", dicono da AVS Certaldo.

"Vogliamo considerare la politica come progetto di vita sociale, culturale ed ambientale, dove le nuove generazioni devono avere un ruolo determinante".

"Insieme possiamo ampliare il bacino elettorale e ridurre la frammentazione della sinistra - prosegue AVS -. Consapevoli che per battere le destre dobbiamo agire uniti con tutte le forze progressiste, inizieremo un percorso fatto di proposte, ascolto ed incontri per una visione di Paese che sia coraggiosa e che sappia affrontare tutte le tematiche generazionali. Il nostro lavoro è partito, chiediamo il coinvolgimento di tutte e tutti quanti vogliono partecipare a questo ambizioso ed innovativo progetto", conclude.

Fonte: Ufficio stampa