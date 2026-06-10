Campagna per la liberazione di Barghouti, approvata mozione in consiglio regionale

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Una mozione approvata con 20 voti a favore per chiedere che anche la Regione aderisca alla campagna sulla liberazione di Marwan Barghouti

Una mozione approvata dall’Aula con 20 voti a favore, per chiedere che anche la Regione aderisca alla campagna internazionale sulla liberazione di Marwan Barghouti, figura che unisce il popolo palestinese, ha ricordato Lorenzo Falchi (Avs), così come Nelson Mandela aveva combattuto con coraggio per la causa africana. 

Il consigliere Falchi, dopo aver fatto riferimento alla recente approvazione del Parlamento israeliano, di una legge penale che rende possibile la condanna a morte applicabile con la semplice maggioranza dei giudici, anche ai residenti della Cisgiordania, e che di fatto questa legge è indirizzata esclusivamente contro i palestinesi, e quindi potenzialmente tutti i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane sono a rischio di applicazione di questa misura, e ricordato come Marwan Barghouti sia una personalità di alto prestigio, detenuto da oltre 23 anni nei carceri israeliani, e come questi nonostante la condizione di detenzione, si sia reso disponibile alla candidatura per le elezioni presidenziali palestinesi, ha presentato una apposita mozione che impegna l’esecutivo regionale ad aderire alla campagna per la liberazione di Barghouti, sostenendo ogni iniziativa politica e diplomatica, finalizzata a tale scopo.

Anche la consigliera Serena Spinelli (Pd) ha sottolineato l’importanza di aderire a questa campagna, ricordando la grande partecipazione al Mandela Forum a Firenze, non solo di Istituzioni ma di tante persone, nel nome della cooperazione e del dialogo tra i popoli

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