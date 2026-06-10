Campionato della Bistecca, Mercatale a tavola. E c'è anche un panel

Prende vita per la prima volta in Toscana il panel della Bistecca, organizzato dall’Accademia della Fiorentina e dalla Pro loco di San Casciano in Val di Pesa, in occasione della tredicesima edizione del Campionato della Bistecca di Mercatale. Un test sensoriale inedito, condotto da una giuria tecnica e popolare, in programma venerdì 12 giugno alle ore 19 nel borgo di Mercatale che, visto dall’alto, ha proprio la forma di una bistecca. Il test sensoriale permetterà di valutare il profumo, il sapore, le sensazioni che sei tagli di bistecca, due per ognuna delle tre macellerie locali partecipanti, offriranno ai palati di tredici giurati.

Un gruppo di esperti e cittadini degusterà la bistecca e darà il proprio parere basandosi su alcuni criteri tra cui l’età e il territorio di provenienza della carne, la frollatura, la cottura. Questa è una delle prime azioni nate dalla collaborazione tra l’Unione comunale Chianti fiorentino e l’Accademia della Fiorentina, presieduta da Giovanni Brajon, dopo il protocollo firmato nel 2023 che promuove e sostiene il processo di candidatura della specialità culinaria alla lista del Patrimonio Immateriale UNESCO.

“Siamo felici di accogliere l’Accademia della Fiorentina - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che sarà presente alla serata inaugurale con un panel che valuterà sei tagli diversi di bistecca alla brace, proposti dalle macellerie e dai maestri braciaioli. Il Campionato è caratterizzato da un’ampia partecipazione della cittadinanza e dalla collaborazione dei macellai, dei commercianti e delle aziende locali”. La giuria, composta da membri esperti e popolari, chiamati a proclamare il miglior piatto del Campionato della Bistecca, sono il sindaco Roberto Ciappi, il presidente della Pro Loco di San Casciano Francesco Guarducci, Federica Fani, l’addetta stampa dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Cinzia Dugo, Nicola Canino, Gennaro Giliberti, Riccardo Bozzi, Franco Marinoni, Claudia Pelli, Stefano Palomba, Andrea Vannucci, Chiara Zanetti, Federico Vannini.

“La partecipazione dell'Accademia della Fiorentina al Campionato della Bistecca – sottolinea Giovanni Brajon, presidente dell'Accademia della Fiorentina - rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di valorizzazione e tutela della Bistecca alla fiorentina, con l'obiettivo di giungere al riconoscimento di questo straordinario prodotto come Specialità Tradizionale Garantita (STG). La bistecca alla fiorentina non è soltanto un piatto di carne pregiata: è un patrimonio culturale che racchiude tradizione, sapere artigianale e identità territoriale. È arte nella scelta della materia prima e nella maestria della preparazione, è esperienza da condividere attorno alla tavola, ed è fuoco, elemento essenziale che ne esalta caratteristiche e autenticità. Manifestazioni come il Campionato della Bistecca contribuiscono a diffondere la cultura della vera fiorentina, a promuoverne i valori distintivi e a rafforzarne il legame con il territorio, consolidando il percorso verso il meritato riconoscimento come Specialità Tradizionale Garantita”.

“Ampio spazio sarà dato alle dimostrazioni di preparazione e cottura della carne – precisa Giulia Belloni, consigliera comunale delegata alla Promozione del territorio, all’Associazionismo e agli Eventi - curate dai mastri braciaioli che riveleranno agli aspiranti l’arte e i segreti della cottura sulla griglia”. Il momento centrale del campionato alza il sipario sulla festa culinaria che metterà a tavola centinaia di piccoli e grandi mangiatori di bistecche provenienti da varie parti della Toscana e dell’Italia.

Il Campionato della Bistecca che mette un intero borgo a tavola si terrà anche sabato 13 giugno dalle ore 19. La due giorni, dedicata alla Fiorentina, nasce dalla sinergia e dalla collaborazione fra le volontarie e i volontari della frazione mercatalina, il Comune, la ProLoco, ChiantiBanca e l’associazione San Casciano Classico. Si acquistano i tagli delle bistecche preferiti, direttamente presso le due macellerie locali, la macelleria Coop e la macelleria Tozzetti, per poi affidarli all’abilità che i mastri braciaioli del Chianti mostreranno ai fornelli. Per entrambe le serate non mancherà la musica ad intrattenere i commensali con le performances dei Quarto Podere e di Jack O Mino Dj set. Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano le macellerie Coop e Tozzetti, le aziende agricole del territorio, i negozi e le associazioni di Mercatale, l’Associazione Chianti Classico.

Fonte: Ufficio Stampa