Comincia l’estate dell’Ingegno. Oltre tre mesi di eventi a Vinci e nelle frazioni

L'estate vinciana – quella dell'Ingegno, per rimanere nelle corde del tema principale del 2026 – sta per entrare nel vivo.

Il calendario prevede decine di appuntamenti, alcuni di essi già conclusi (come il Vitolini Music Festival, peraltro con un buon successo di pubblico), altri imminenti, altri ancora programmati da qui fino a settembre.

Una varietà di eventi che copre tutto il territorio comunale, per la maggior parte conferme di iniziative già avviate negli anni precedenti, segno che ognuna ha attecchito a proprio modo, sia nell'organizzazione, sia nella fruizione.

“L’estate vinciana rappresenta uno dei momenti più significativi della vita della nostra comunità – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Il calendario degli eventi è il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge associazioni, volontari, realtà culturali, sportive e ricreative, insieme all’amministrazione comunale. A tutti loro va il nostro ringraziamento per l’impegno, la passione e la capacità di rinnovare ogni anno un’offerta ricca e diversificata.

Da giugno a settembre, Vinci e le sue frazioni saranno animate da appuntamenti che spaziano dalla cultura al teatro, dalla musica all’enogastronomia, dalle tradizioni popolari agli eventi dedicati alle famiglie e ai più giovani. È un programma che valorizza l’intero territorio comunale e che conferma la vitalità delle nostre realtà locali, molte delle quali hanno saputo consolidarsi nel tempo diventando appuntamenti attesi e riconosciuti ben oltre i confini comunali”.

“L’estate a Vinci sarà l’estate dell’Ingegno, un’estate all’insegna di tanti eventi, arte e creatività – così Daniela Fioravanti, vicesindaca del Comune di Vinci con delega agli eventi e alle manifestazioni.

Le tante iniziative in programma spaziano dalla alla musica, al cinema, al teatro, alla valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico, con le varie iniziative legate al mondo del vino e delle nostre tradizioni. Tra queste la Festa dell’Unicorno, che quest’anno vede un’edizione speciale in occasione dei venti anni e la Fiera di Vinci che torna con cinque serate a tema.

Tante sono le occasioni per vivere la nostra città nelle serate estive.

Vinci si conferma una città vivace e creativa e questo grazie anche alle associazioni territoriali sempre presenti, collaborative e piene di iniziative”.

Già dall'11 giugno viene riproposto 'Vinci a teatro', la rassegna teatrale a cura della Compagnia Unicorno, che porta sul palco del Teatro di Vinci i risultati dei corsi teatrali: spazio dunque agli allievi della Compagnia in due lunghi fine settimana (11-14 e 18-21 giugno).

Giungo significa anche Sagra della chiocciola. La manifestazione spicchiese quest'anno festeggia l'edizione numero 48: al via giovedì 18 giugno fino al 6 luglio, sebbene i volontari e le volontarie siano già all'opera nella location tradizionale del Parco dei Mille. Quest'anno il calendario della sagra si arricchisce con la prima gara podistica abbinata, martedì 23 giugno, in orario serale.

Luglio e i vent'anni della Festa dell'Unicorno

Amanti del fantasy e appassionati di cosplay hanno tanto da festeggiare: la Festa dell'Unicorno arriva a venti anni di vita e il borgo diventerà di nuovo il centro di maschere e travestimenti a tema dal 10 al 12 luglio.

La settimana prima ci sono le 'Rime in circolo' della Pro Loco (4 luglio), mentre il 10 luglio riecco S. Amato a Tavola, tutti i fine settimana fino al 9 di agosto.

Giallo Mare Minimal Teatro ripresenta il suo Multiscena (18 e 19 luglio) e a fine luglio ritorna la Fiera di Vinci (dal 25 al 29 luglio) con la riproposizione della formula che l'ha fatta rinascere nel 2025, ovvero un'offerta di stampo medievale nel borgo (Vinci Alto) accompagnata da attrazioni più moderne nella parte di Piazza della Libertà (Vinci Basso). Immancabile il Tenzon di palla, che metterà a confronto le due parti di Vinci, i Gialli contro i Rossi.

Cinema, enogastronomia e musica in agosto

Anche le frazioni sono protagoniste. Vitolini e Petroio diventano il "Cinema d'estate" (dal 4 all'8 agosto in collina; dal 17 al 19 agosto in pianura).

Tornano le degustazioni dei vini del territorio, con Calici dei Stelle (10 agosto), l'AperidaVinci e Calici di Cinema, tutte afferenti al ciclo delle Notti del vino.

Agosto chiude come di consueto con VinciSound, dal 21 al 23 agosto in Piazza Masi.

Settembre e gli altri eventi singoli di tutta l'estate

L'estate vinciana si chiuderà a settembre, con i due weekend della Schiacciata con l'uva a Vitolini (12, 13, 19 e 20) e con la Festa dello sport e il Viale in festa a Sovigliana e Spicchio.

In mezzo a giugno e settembre eventi ogni fine settimana, fra saggi di danza, concerti di musica dal vivo, incontri culturali all'aperto, tutti rigorosamente riportati su visit-vinci.it, in costante aggiornamento

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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