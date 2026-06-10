Con 16 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, denunciati due giovani a Monteriggioni

Due giovani di 20 e 22 anni sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi dopo essere stati trovati in possesso di cocaina e di un bilancino di precisione nel corso di un controllo antidroga effettuato nel comune di Monteriggioni.

L’operazione è stata condotta nella tarda serata dell’8 giugno dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio della Valdelsa.

Durante un controllo mirato, i carabinieri hanno fermato due persone sospette e hanno rinvenuto nella loro disponibilità circa 16 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, materiale ritenuto dagli investigatori compatibile con un’attività di confezionamento e distribuzione della sostanza.

Al termine degli accertamenti, i due giovani, entrambi di origine magrebina e regolarmente presenti sul territorio nazionale, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.