Contributi ad associazioni a Empoli, attivo il bando online

"Nelle scorse settimane abbiamo esposto il nuovo impianto legato all'erogazione di contributi per le associazioni del territorio - afferma il vice sindaco Nedo Mennuti - . Tutto sarà fatto in modalità online, con una semplificazione in termini di rendicontazione e produzione documenti. La procedura per step è molto immediata ma viene garantito comunque un supporto telefonico tramite gli uffici comunali e un supporto telematico ai Punti Digitale Facile del territorio".

È stato pubblicato l'avviso per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, che disciplina i requisiti e le modalità per l’erogazione dei contributi da parte del Comune di Empoli. Segue il Regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 aprile 2026.

I DETTAGLI DEL BANDO - L'avviso valido per l'anno 2026 sarà attivo per 30 giorni e potranno presentare domanda vari soggetti:

a) gli enti pubblici (comprese le scuole di ogni ordine e grado);b) enti religiosi riconosciuti;c) gli Enti del terzo settore (art. 4 D.lgs. 117/17) regolarmente iscritti al RUNTSd) i soggetti associativi formalmente costituiti (con o senza personalità giuridica) come di seguito indicati:• società e associazioni sportive dilettantistiche;• enti di promozione sportiva;• enti senza scopo di lucro che in forma associata promuovono la pratica di discipline sportiveassociate;• federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;• associazioni;• comitati;• fondazioni;purché iscritti nell’Albo comunale delle forme associative.

I progetti presentati devono essere legati a uno di questi ambiti:

a) Ambito culturale e turistico

b) Ambito sportivo

c) Ambito istituzionale, cittadinanza attiva e solidarietà

d) Ambientale, tutela animali e protezione civile

e) Commercio/artigianato/ attività produttive e eccellenze locali

Sono ammissibili le richieste riferite a eventi e/o progetti:

- realizzati o da realizzare nell’anno 2026;

- svolti nel territorio del Comune di Empoli;

- coerenti con le finalità e gli indirizzi di cui agli artt. 2 e 4 del Regolamento.

L’intera procedura – dall’istanza alla liquidazione – è gestita in modalità digitale dal link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Contributi-e-vantaggi-economici-ad-Enti-ed-Associazioni

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda viene compilata in modalità telematica, con accesso tramite SPID o CIE o CNS tramite il modulo online predisposto dall’Ente.

Per i soggetti che necessitassero di supporto nella compilazione e presentazione telematica dell’istanza, sono disponibili:

- per informazioni sulle modalità di compilazione delle domande sarà attivo il numero telefonico 0571/757173 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 e di martedì e giovedì dalle 16 alle 18;

- per supporto telematico per l’inserimento delle domande è disponibile il Punto Digitale Facile presso l’ufficio URP di via del Papa 41 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e presso l’URP di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) il mercoledì dalle 9 alle 13.

I progetti saranno valutati con un punteggio che premierà aspetti del progetto/evento come: qualità e coerenza del progetto/evento con gli ambiti tematici di riferimento; impatto sociale e ricaduta sul territorio; collaborazione in rete; storicità e continuità dell'evento/progetto; capacità di coinvolgimento delle comunità; valorizzazione delle tradizioni e dell'identità empolese; gratuità per il pubblico; cofinanziamento privato o da altri enti pubblici; sostenibilità e innovazione.

Per gli enti di ambito sportivo si aggiunge anche il recepimento dei principi della Carta dei Valori dello Sport promossa dal Comune di Empoli.