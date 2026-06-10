Contributi ad associazioni a Empoli, attivo il bando online

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Online per 30 giorni sul bando per le attività ordinarie sul territorio. Una commissione tecnica giudicherà i vari progetti

È stato pubblicato l'avviso per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, che disciplina i requisiti e le modalità per l’erogazione dei contributi da parte del Comune di Empoli. Segue il Regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso 30 aprile 2026.

"Nelle scorse settimane abbiamo esposto il nuovo impianto legato all'erogazione di contributi per le associazioni del territorio - afferma il vice sindaco Nedo Mennuti -. Tutto sarà fatto in modalità online, con una semplificazione in termini di rendicontazione e produzione documenti. La procedura per step è molto immediata ma viene garantito comunque un supporto telefonico tramite gli uffici comunali e un supporto telematico ai Punti Digitale Facile del territorio". 

 
"La revisione della normativa ha reso necessario un regolamento che propone svariati vantaggi - dichiarano l'assessore alla Cultura Matteo Bensi e l'assessora allo Sport, Laura Mannucci -. Innanzitutto si dà un tempo uguale per tutti per presentare la richiesta per le proprie attività ordinarie: per le attività estemporanee ci sarà un canale legato al contributo straordinario, riferito a eventi non ripetuti nel tempo e senza continuità. Inoltre, la valutazione avverrà per merito di una commissione tecnica che si baserà sugli indirizzi della giunta che verranno approvati tutti gli anni. Quindi c'è uno sgravio in termini di burocrazia, di produzione di materiale cartaceo, mentre rimane la garanzia del contributo verso le associazioni, che sappiamo essere molto importante per le attività che mantengono vive il tessuto sociale, culturale e sportivo sul nostro territorio".

I DETTAGLI DEL BANDO - L'avviso valido per l'anno 2026 sarà attivo per 30 giorni e potranno presentare domanda vari soggetti:

a) gli enti pubblici (comprese le scuole di ogni ordine e grado);
b) enti religiosi riconosciuti;
c) gli Enti del terzo settore (art. 4 D.lgs. 117/17) regolarmente iscritti al RUNTS
d) i soggetti associativi formalmente costituiti (con o senza personalità giuridica) come di seguito indicati:
• società e associazioni sportive dilettantistiche;
• enti di promozione sportiva;
• enti senza scopo di lucro che in forma associata promuovono la pratica di discipline sportive
associate;
• federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
• associazioni;
• comitati;
• fondazioni;
purché iscritti nell’Albo comunale delle forme associative.

I progetti presentati devono essere legati a uno di questi ambiti:
a) Ambito culturale e turistico
b) Ambito sportivo
c) Ambito istituzionale, cittadinanza attiva e solidarietà
d) Ambientale, tutela animali e protezione civile
e) Commercio/artigianato/ attività produttive e eccellenze locali

Sono ammissibili le richieste riferite a eventi e/o progetti:
- realizzati o da realizzare nell’anno 2026;
- svolti nel territorio del Comune di Empoli;
- coerenti con le finalità e gli indirizzi di cui agli artt. 2 e 4 del Regolamento.

L’intera procedura – dall’istanza alla liquidazione – è gestita in modalità digitale dal link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Contributi-e-vantaggi-economici-ad-Enti-ed-Associazioni

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda viene compilata in modalità telematica, con accesso tramite SPID o CIE o CNS tramite il modulo online predisposto dall’Ente.

Per i soggetti che necessitassero di supporto nella compilazione e presentazione telematica dell’istanza, sono disponibili:
- per informazioni sulle modalità di compilazione delle domande sarà attivo il numero telefonico 0571/757173 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 e di martedì e giovedì dalle 16 alle 18;
- per supporto telematico per l’inserimento delle domande è disponibile il Punto Digitale Facile presso l’ufficio URP di via del Papa 41 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e presso l’URP di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132) il mercoledì dalle 9 alle 13.

I progetti saranno valutati con un punteggio che premierà aspetti del progetto/evento come: qualità e coerenza del progetto/evento con gli ambiti tematici di riferimento; impatto sociale e ricaduta sul territorio; collaborazione in rete; storicità e continuità dell'evento/progetto; capacità di coinvolgimento delle comunità; valorizzazione delle tradizioni e dell'identità empolese; gratuità per il pubblico; cofinanziamento privato o da altri enti pubblici; sostenibilità e innovazione.

Per gli enti di ambito sportivo si aggiunge anche il recepimento dei principi della Carta dei Valori dello Sport promossa dal Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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