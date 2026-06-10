Disservizi raccolta rifiuti nell'Empolese: "Serve intervento straordinario". Alia: "Monitoraggio continuo"

Non si placano in queste ore le segnalazioni di disagi in merito alla raccolta porta a porta dei rifiuti a Empoli. Già nei giorni scorsi il sindaco Alessio Mantellassi era entrato nel merito dei disservizi, riferendo di un incontro con Plures Alia e spiegando che è in corso "un'importante riorganizzazione" che coinvolge l'Empolese Valdelsa, partita la settimana scorsa, "con la reinternalizzazione del servizio e l'impiego" a Empoli "di dipendenti diretti di Alia".

La stessa Plures Alia, dieci giorni fa, aveva annunciato la riorganizzazione con "l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territoriale". Sempre come specificato in precedenza il nuovo modello non prevede modifiche a calendari di esposizione dei rifiuti ma, "come avviene in ogni fase di cambio gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi, con possibili variazioni negli orari di ritiro in alcune strade o zone". Per questo Plures aveva specificato di aver predisposto "un piano di monitoraggio finalizzato a intervenire tempestivamente in caso di criticità. Qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati entro le 24 ore successive, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale tramite Aliapp" o a contattare il call center (Qui i dettagli).

Nuove segnalazioni. Mantellassi: "Serve intervento straordinario. In corso rimozione potenziata"

Nella giornata di oggi il sindaco Mantellassi è tornato sul tema. "Ai primi disagi della scorsa settimana abbiamo subito convocato Alia per chiedere chiarimenti rispetto ai ritardi sulla raccolta, fare segnalazioni e chiedere interventi" scrive in un post pubblicato su Facebook. "Ho aggiornato subito tutti rispetto alla situazione e abbiamo fornito gli indirizzi per le segnalazioni. La riorganizzazione in corso che vede l’inserimento di personale interno sta creando disservizi. Ho subito messo a disposizione la struttura del comune per raccogliere segnalazioni e inoltrarle ad Alia per aiutare a risolvere. Io stesso ho cercato di aiutare attraverso segnalazioni a superare questa fase. Ogni giorno stiamo sollecitando una veloce risoluzione dei problemi".

Sempre nella giornata di oggi gonews.it ha ricevuto la segnalazione di una cittadina di Empoli di mancato ritiro dei rifiuti di fronte a un condominio, nella zona di Pontorme. In particolare viene segnalato, anche tramite fotografie, che la spazzatura "fra l'altro ostruisce il marciapiede, impendendo il passaggio alle persone, alcune delle quali anziane". Anche sotto allo stesso post del sindaco sono seguiti commenti, da parte degli utenti, riferiti a mancati ritiri.

"È evidente che questo passaggio di personale e nuova organizzazione ha serie difficoltà e sta generando disagi" prosegue Mantellassi. "Ieri abbiamo chiesto ad Alia l’impiego straordinario di personale aggiuntivo per rimuovere ciò che è rimasto in strada. Non è accettabile vedere i rifiuti accumularsi: serve un intervento veloce e straordinario. Stasera Alia ci ha comunicato che è in corso una rimozione potenziata con molte squadre aggiuntive attivate da oggi per risolvere velocemente il disagio partendo da carta e multi materiale di questi giorni e per risolvere domani e venerdì. Voglio ringraziare i lavoratori che sulle strade faranno il massimo. Venerdì mattina abbiamo chiesto un nuovo incontro con Alia per fare il punto della situazione. In questa settimana i disagi devono essere risolti e superati e la nostra pressione è massima in questo senso".

Plures Alia: "Andamento raccolte seguito costantemente"

E sempre oggi anche Plures Alia ha fatto il punto a dieci giorni dall'avvio della nuova organizzazione "dei servizi di raccolta porta a porta nei comuni dell’Empolese Valdelsa" sottolineando che "prosegue il monitoraggio quotidiano delle attività sul territorio per accompagnare la fase di assestamento legata al cambio organizzativo". Come già anticipato "i primi giorni successivi all’avvio del nuovo modello avrebbero potuto comportare alcune criticità operative legate al riassetto dei servizi e all’entrata in funzione della nuova organizzazione. Per questo motivo l’azienda ha attivato un presidio dedicato per seguire costantemente l’andamento delle raccolte e intervenire tempestivamente nelle situazioni che richiedono verifiche o recuperi". Monitoraggio e verifiche svolte "in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di individuare rapidamente eventuali criticità e mettere in campo le azioni necessarie per il progressivo consolidamento del nuovo assetto organizzativo" (Qui la nota completa e come segnalare anomalie nella raccolta).