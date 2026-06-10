Sospesa l'attività di un ristorante etnico in centro a Empoli per carenze igieniche e rischi per la sicurezza

Cronaca Empoli
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Il provvedimento è stato disposto con un'ordinanza del sindaco Alessio Mantellassi dopo i controlli dell'Asl Toscana Centro, che hanno accertato le difformità nel ristorante

Eseguita dalla Polizia Locale di Empoli, un'ordinanza emessa dal sindaco Alessio Mantellassi di sospensione l'attività di un ristorante etnico del centro. Il provvedimento, si spiega in una nota del Comune, arriva a fronte di condizioni igienico-sanitarie gravemente insufficienti, rischi a livello di prevenzione e sicurezza incendi, un impianto elettrico con varie difformità, un impianto a gas con altrettante criticità.

Le segnalazioni sono riportate a seguito di un sopralluogo avvenuto lo scorso 20 maggio 2026 dai tecnici del Dipartimento della Prevenzione della UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Asl Toscana Centro.

Già a marzo scorso, prosegue la nota, i sopralluoghi congiunti degli stessi tecnici con il Nucleo Edilizia e Ambiente della Polizia Locale, comando di Empoli, e dei tecnici del Settore Edilizia Privata del Comune di Empoli, avevano evidenziato altre questioni che portarono a un provvedimento di chiusura temporaneo per mancanza di requisiti professionali adeguati. I sopraggiunti controlli delle scorse settimane hanno però evidenziato altre carenze gravi.

Dunque, la situazione ha richiesto un provvedimento d'urgenza e per questo è stata emessa l'ordinanza numero 262 del 10 giugno 2026 che intima la sospensione immediata dell'attività dell'impresa individuale in oggetto per motivi igienico-sanitari a tutela della pubblica incolumità.

Il Comune comunica, inoltre, che alla proprietaria dell'impresa si richiede, per la riapertura, l'esibizione di tutta la documentazione tecnica che attesti il totale ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

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