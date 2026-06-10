Gianni Bagnoli è il nuovo segretario del Partito Democratico di Empoli

Il Partito democratico di Empoli ha un nuovo segretario comunale: Gianni Bagnoli.

Dopo una fase congressuale iniziata lo scorso 21 aprile, che ha visto lo svolgimento di tredici assemblee nei circoli cittadini e la partecipazione di oltre 250 iscritti, ieri sera l’assemblea comunale del Pd empolese, ha eletto ufficialmente Bagnoli.

Il neo segretario è nato a Empoli, ha 27 anni, laureato in statistica è analista dati. Entra nei Giovani democratici nel 2014, diventa nel 2021 segretario di circolo Avane Pagnana Marcignana, nel 2024 è stato eletto consigliere per il Comune di Empoli, risultato primo per preferenze personali.

Oltre al segretario comunale sono stai eletti anche i nuovi segretari di circolo: Sara Fluvi è la nuova segretaria del circolo Pd Avane-Pagnana- Marcignana; Raffaele Donati è stato riconfermato al Cascine; Amedeo Cantini è il nuovo segretario di Empoli centro; a Casenuove confermata Tiziana Grassi così come a Corniola Alessandra Barnini; nuovi segretari a Cortenuova con Fabrizio Bellucci, a Ponzano con Lorenzo Morelli, a Pozzale con Enzo Marmugi, a Santa Maria con Christina Spreitzer e a Villanuova con Valerio Fortino

Confermati a Fontanella-Sant’Andrea Andrea Fatichi, a Monterappoli Cristina Billeri e a Ponte a Elsa Francesca Pratesi.

«Veniamo da molto lontano e vogliamo andare ancora più lontano-ha dichiarato Bagnoli-. Il nostro partito ha una storia lunga, ma non basta custodirla: dobbiamo rinnovarla ogni giorno e serve un partito aperto, capace di ascoltare, di cambiare e soprattutto di essere utile alle persone.

Il nostro impegno deve essere chiaro: a tutti i livelli il Partito Democratico deve battersi per ridurre le disuguaglianze che oggi stanno sempre aumentando, sostenere le famiglie e difendere un lavoro stabile, sicuro e dignitoso.

Ma il Partito Democratico deve essere utile soprattutto alla città. Empoli ha tutte le potenzialità per continuare a crescere ed essere una città dinamica, attrattiva e inclusiva. Anche per questo dobbiamo lavorare affinché ogni giovane possa scegliere di studiare, lavorare e costruire qui il proprio futuro, senza sentirsi costretto ad andare via. Questo è il Partito Democratico che vogliamo costruire: una comunità politica radicata nei propri valori, ma con lo sguardo rivolto al futuro».

Contestualmente Bagnoli ha annunciato la sua nuova segreteria: Sara Fluvi, vicesegretaria; Raffaele Donati, responsabile organizzazione; Tommaso Soldi, tesoriere;

Roberto Bagnoli; Eleonora Caponi; Alice Santaniello; Manuele Braghero; Anna Cakalli; Bruno Berti; Arianna Poggi; Amedeo Cantini; Marco Tinti e Irene Macchi.

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre presentata la Festa de l’Unità 2026, che si terrà alla Vela di Avane dal 25 giugno al 5 luglio. Tra gli ospiti attesi figurano Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Eugenio Giani, Mia Diop, Emiliano Fossi, Arturo Scotto, Camilla Laureti, Stefano Patuanelli, Brenda Barnini, Filiberto Zaratti, Dario Parrini e il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi. In programma anche presentazioni di libri e incontri con docenti universitari, protagonisti del mondo della cultura e autori come Francesco De Sio, Marco Vichi, Stefano Misculin, Claudio Caprara e Lorenzo Guadagnucci.

«La Festa de l’Unità si conferma così uno degli appuntamenti più importanti dell’estate empolese- conclude Bagnoli-, uno spazio aperto alla città e al confronto delle idee, nel segno della partecipazione e dell'impegno per il futuro della comunità».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

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