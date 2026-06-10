I 'Sabati in Giro', prossimo appuntamento con la BadaBimBumBand in versione ‘Banda Molleggiata’

L’estate empolese sta entrando nel vivo. Presentato da poche settimane il cartellone “Uno spettacolo d’estate” che raccoglie tutti gli appuntamenti – oltre 100 – che accompagneranno in questi mesi, dal centro alle frazioni, nei parchi, nei luoghi dell’arte, famiglie, giovani e anche i più piccoli a vivere momenti culturali, divertenti, regalando un po’ di leggerezza.

All’interno della programmazione estiva, tra le novità, spicca la rassegna denominata i “Sabati in Giro”, a ingresso gratuito, a cura della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli: quattro appuntamenti nel centro storico cittadino dedicato a tutte e tutti.

A far da apripista il 545^ Volo del ciuco – una delle edizioni record in termini di presenze, il centro e piazza Farinata degli Uberti erano gremiti, una manifestazione della tradizione empolese alla quale tutta la comunità resta affezionata -, il programma della rassegna proseguirà questo sabato (13 giugno), sempre dalle 18, portando in centro una delle band più conosciute che ovunque si esibisca porta gioia, ritmo e voglia di ballare! La BadaBimBumBand del Cam (Centro Attività Musicali di Empoli) in versione “Banda Molleggiata”. E a seguire, lo spettacolo di clown con Lorenzo Cecchi a cura del Circo Ribalta, “Voilà”, nella cornice di piazza Farinata degli Uberti.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – Sabato 20 giugno, in piazza Farinata degli Uberti, Camillocromo Street Band in “A spasso per New Orleans”, mentre le vie del centro si animeranno con il Teatro dei Due mondi e lo spettacolo teatrale itinerante “Carosello” ispirato alla storia dei Musicanti di Brema che riceveranno un ospite speciale.

Chiuderà la rassegna, sabato 27 giugno, la BadaBimBumBand in “BadaBOOMERBand” che attraverserà le vie del centro storico.

Gran finale di questa prima stagione di ‘Sabati in Giro’, la ‘Battaglia dei cuscini’ in piazza Farinata degli Uberti – un format di successo durante l’edizione 2025 di Leggenda festival che coinvolse centinaia di bambine e bambini ma anche adulti - a cura di Dispari Teatro, un gioco teatrale in cui si affronterà una battaglia ‘pacifica’ e divertent

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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