'Incel, Repilled e isolamento giovanile', incontro a Empoli

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 17.00, presso la Casa del Popolo di Empoli Cascine (Salone al 1° piano, Via Meucci 67), si terrà un incontro - dibattito dal titolo "Incel, Repilled e isolamento giovanile: ne hai mai sentito parlare?"

Negli ultimi anni si sono diffusi movimenti online composti da uomini che si sentono esclusi e penalizzati dalla società contemporanea e dalle conquiste femministe.

Queste persone si riuniscono spesso in community chiuse del deep web, dove odio, frustrazione e violenza vengono alimentate continuamente.

Il problema non resta solo digitale: in alcuni casi queste ideologie possono trasformarsi in violenza reale e atti estremi, avvicinandosi ai movimenti radicali di estrema destra.

La domanda centrale è quindi questa: si tratta soltanto di disagio personale oppure del risultato di una scelta basata su competizione, individualismo e isolamento?

La serata è organizzata dal Partito Comunista Italiano e dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana dell'Empolese Valdelsa.

Introdurranno Letizia Rodari (Psicologa e sessuologa); Elisa De Felice (Segretaria Nazionale Federazione Giovanile Comunista Italiana - FGCI, educatrice); Cinzia Orsi (Direttivo Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa.

A seguire apericena a 12 euro (prenotazioni al 366 401 7386).

PCI - FGCI Empolese Valdelsa