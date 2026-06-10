Incendio a Vicopisano, fiamme sotto controllo: proseguono bonifica e monitoraggi ambientali

Proseguono le attività di spegnimento e messa in sicurezza nell’area interessata dall’incendio scoppiato a Vicopisano. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il rogo è attualmente in fase di spegnimento, mentre i Vigili del Fuoco continuano senza sosta le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e garantire la sicurezza dell’area.

Parallelamente prosegue il lavoro degli enti preposti al controllo ambientale. I tecnici di ARPAT e della ASL Toscana Nord Ovest stanno effettuando monitoraggi e campionamenti per verificare eventuali effetti dell’incendio sull’ambiente circostante e valutare possibili ricadute sul territorio.

"Un ringraziamento al Sistema di Protezione Civile Toscana e a tutti gli operatori e le operatrici che durante la notte hanno continuato a lavorare per fronteggiare l’emergenza", così Giani sui suoi social.

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