Incidente a Bassa tra auto e moto, tre persone soccorse

Cronaca Cerreto Guidi
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Lo scontro poco dopo le 19 di questa sera

Incidente questa sera, mercoledì 10 giugno, a Bassa, nel comune di Cerreto Guidi. Coinvolte un'auto e una moto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate lungo via 26 Giugno, la strada principale che attraversa la frazione. È successo dopo le 19 quando sul posto sono intervenute tre ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi.

Da quanto si apprende sono tre le persone ad essere state soccorse: si tratterebbe di un giovane di 19 anni, che si trovava alla guida della due ruote, una donna e una bambina a bordo dell'auto. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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