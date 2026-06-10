Judo Kodokan Empoli è super: grande prova ai campionati italiani

Un successo straordinario quello ottenuto sabato scorso dalla società empolese Judo Kodokan Empoli a Martina Franca (TA) nella suggestiva cornice dei Campionati Italiani a squadre A2, competizione che vede impegnati ogni anno atleti e società sportive di altissimo livello del judo nazionale. La squadra del Kodokan Empoli si è fatta strada fino a conquistare il terzo posto, esibendo tutte le proprie doti tecniche e vincendo diversi incontri con Ippon spettacolari. Si tratta di una grande soddisfazione anche per la guida tecnica del team, affidata a Alessandro di Clemente e Alessio di Clemente, che hanno guidato alla medaglia di bronzo la squadra così composta: Giorgi Kutivadze (+100kg), Lorenzo Tosi (-81kg), Francesco Tosi (-90kg), Giulio Manenti (-73kg), Gherardo Lippi (-73kg), Niccolò Bacciarelli (-66kg), più i due atleti presi in prestito Tommaso Perfetti (-90kg) e Luca D’Andreis (+66kg), rispettivamente affiliati alle società sportive Fitness Nuova Florida Roma e Judo Sakura Osimo. Questo prestigioso risultato bissa il terzo posto già ottenuto nella stessa competizione due edizioni fa e conferma il percorso di crescita del dojo empolese che ottiene così il pass per andare a disputare i campionati a squadre A1 per il prossimo anno.

Fonte: Ufficio Stampa