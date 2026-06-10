Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro a Empoli

Una serata dedicata alla libertà, alla ricerca interiore e al coraggio di guardare il mondo senza scorciatoie. Venerdì 12 giugno alle 21 la Sala Teatro Il Momento di Empoli ospiterà Matteo Gracis per la presentazione del suo nuovo libro, Il sorriso del Guerriero, edito da Sperling & Kupfer.

L’incontro sarà introdotto dalla filosofa Gloria Germani ed è organizzato dalle associazioni Tutto è Uno: la via di Terzani e della non dualità, Atto Primo Salute Ambiente Cultura con il supporto del gruppo Valdelsa Attiva, liberi cittadini per la Costituzione. Sarà un’occasione per dialogare con l’autore, approfondire i temi del volume e confrontarsi con una delle voci più riconoscibili del giornalismo indipendente italiano.

Nel libro Gracis intreccia racconto, riflessione e visione esistenziale, portando il lettore dentro una storia che parla di lotta e di gioia, di resistenza e di meraviglia. Il titolo stesso suggerisce una tensione solo apparentemente contraddittoria: quella tra il guerriero, figura di forza e determinazione, e il sorriso, simbolo di umanità, apertura e fiducia. È proprio in questo equilibrio che si riconosce una parte importante del percorso pubblico dell’autore.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate