A Palaia torna il Birra Fest: il borgo si anima tra birra, musica e street food

Al via la IV edizione di Palaia Borgo della Birra Fest, che si terrà da sabato 13 Giugno dalle 17 fino a tarda notte, in Piazza del Mercato.

L'evento sulla collina palaiese, sarà dedicato alla birra artigianale, allo street food, alla musica e alle attività di intrattenimento per tutti i gusti. Saranno presenti stand gastronomici curati da ristoratori e associazioni locali, oltre a un servizio bar con una selezione di birre, piatti tipici toscani, grigliate, taglieri, panini, fritti, cocktail e gelati.

La manifestazione proseguirà con musica dal vivo e DJ set: sono previsti i concerti di Ninna Ander e del duo Phede & Paja, seguiti dal DJ set di Francesco Buffa.

Accanto all'offerta musicale e gastronomica saranno presenti anche diverse attrazioni, tra cui un toro meccanico, un tiro a segno e una ruota della fortuna. Per i più piccoli sono previsti giochi gonfiabili e stand con dolciumi e caramelle.

"L'obiettivo è promuovere il nostro borgo attraverso le eccellenze locali, i ristoratori e le associazioni che di concerto organizzano questo evento insieme al Centro Commerciale Naturale del Comune di Palaia e in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord e la Pubblica Assistenza di Palaia - ha dichiarato la Vicesindaca con delega al commercio Alessia Lorenzetti - Palaia Borgo della Birra è un’iniziativa nata dalla volontà di coinvolgere un pubblico sempre maggiore e più giovane e per intrattenere i numerosissimi turisti che ogni anno scelgono Palaia come meta per le loro vacanze", conclude.

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