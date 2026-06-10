Pistoia, il sindaco Giovanni Capecchi presenta la giunta

Questo pomeriggio nella sala Maggiore del Palazzo comunale il sindaco neo eletto Giovanni Capecchi ha presentato la squadra di governo che con lui amministrerà la città nei prossimi cinque anni.

La giunta sarà composta da 4 donne e 4 uomini: Stefania Nesi, Elena Sinimberghi, Riccardo Trallori, Matteo Giusti, Mattia Nesti, Sandro Giannessi, Marica Setaro e Olimpia Banci.

Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia

Le deleghe saranno distribuite come segue.

Sindaco Giovanni Capecchi

- Politiche per la pace

- Partecipazione

- Patti di collaborazione

- Comunicazione

- Protezione civile

Stefania Nesi - Vicesindaca, Assessora a Politiche strategiche di area vasta, Attività produttive, Progettazione europea. Nesi e Capecchi erano i candidati alle primarie del centrosinistra per scegliere chi avrebbe corso alle elezioni amministrative.

Deleghe: Politiche strategiche di area vasta, Attività produttive, vivaismo e sviluppo economico sostenibile, Progettazione europea, Rapporti con il Consiglio Comunale

Olimpia Banci - Assessora a Commercio, Turismo, Sicurezza urbana

Deleghe: Turismo, Strategie di promozione territoriale, Commercio, Arredo e riqualificazione urbana, Sicurezza urbana, Polizia locale, Gemellaggi

Sandro Giannessi - Assessore a Sociale, Salute, Politiche per la casa

Deleghe: Politiche di tutela e promozione della salute, Politiche di inclusione sociale, Politiche del volontariato e terzo settore, Problematiche abitative ed edilizia residenziale pubblica

Matteo Giusti - Assessore a Lavori pubblici, Mobilità, Sport, Periferie e Decentramento, Politiche per la collina e la montagna

Deleghe: Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Edilizia cimiteriale e cimiteri, Politiche per l’accessibilità, Mobilità e viabilità urbana e metropolitana, Trasporto pubblico locale, Viabilità e infrastrutture, Politiche per le aree periferiche, Impiantistica sportiva, Promozione sportiva, Assetto idrogeologico, Politiche per la fascia collinare e montana

Mattia Nesti - Assessore a Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Ambiente

Deleghe: Bilancio, Stazione appaltante e Provveditorato, Entrate, Gestione partecipate, Rigenerazione del patrimonio immobiliare, Ciclo dei rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Politiche energetiche e Transizione ecologica, Igiene

Marica Setaro - Assessora a Cultura, Università e Tradizioni

Deleghe: Politiche culturali, Attività ed Istituti culturali, Tradizioni, Università e ricerca, Toponomastica, Tempi ed orari della città

Elena Sinimberghi - Assessora a Servizi educativi, Politiche del personale, Politiche giovanili e Pari opportunità

Deleghe: Diritto all’istruzione, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Organizzazione della struttura comunale, Servizi demografici, Statistica

Riccardo Trallori - Assessore a Urbanistica, Rigenerazione urbana, Verde pubblico

Deleghe: Governo del territorio, Piano Strutturale e Piani Operativi Comunali, Rigenerazione urbana, Manutenzione e gestione del verde pubblico, Progetti di riforestazione urbana, Edilizia privata, Innovazione digitale, Diritti degli animali.

Fonte: Comune di Pistoia

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