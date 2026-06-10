Pistoia, il sindaco Giovanni Capecchi presenta la giunta

Otto gli assessori, 4 donne e 4 uomini. Vicesindaca è Stefania Nesi
Questo pomeriggio nella sala Maggiore del Palazzo comunale il sindaco neo eletto Giovanni Capecchi ha presentato la squadra di governo che con lui amministrerà la città nei prossimi cinque anni.
La giunta sarà composta da 4 donne e 4 uomini: Stefania Nesi, Elena Sinimberghi, Riccardo Trallori, Matteo Giusti, Mattia Nesti, Sandro Giannessi, Marica Setaro e Olimpia Banci.
Le deleghe saranno distribuite come segue.
Sindaco Giovanni Capecchi
- Politiche per la pace
- Partecipazione
- Patti di collaborazione
- Comunicazione
- Protezione civile
Stefania Nesi - Vicesindaca, Assessora a Politiche strategiche di area vasta, Attività produttive, Progettazione europea. Nesi e Capecchi erano i candidati alle primarie del centrosinistra per scegliere chi avrebbe corso alle elezioni amministrative.
Deleghe: Politiche strategiche di area vasta, Attività produttive, vivaismo e sviluppo economico sostenibile, Progettazione europea, Rapporti con il Consiglio Comunale
Olimpia Banci - Assessora a Commercio, Turismo, Sicurezza urbana
Deleghe: Turismo, Strategie di promozione territoriale, Commercio, Arredo e riqualificazione urbana, Sicurezza urbana, Polizia locale, Gemellaggi
Sandro Giannessi - Assessore a Sociale, Salute, Politiche per la casa
Deleghe: Politiche di tutela e promozione della salute, Politiche di inclusione sociale, Politiche del volontariato e terzo settore, Problematiche abitative ed edilizia residenziale pubblica
Matteo Giusti - Assessore a Lavori pubblici, Mobilità, Sport, Periferie e Decentramento, Politiche per la collina e la montagna
Deleghe: Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Edilizia cimiteriale e cimiteri, Politiche per l’accessibilità, Mobilità e viabilità urbana e metropolitana, Trasporto pubblico locale, Viabilità e infrastrutture, Politiche per le aree periferiche, Impiantistica sportiva, Promozione sportiva, Assetto idrogeologico, Politiche per la fascia collinare e montana
Mattia Nesti - Assessore a Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Ambiente
Deleghe: Bilancio, Stazione appaltante e Provveditorato, Entrate, Gestione partecipate, Rigenerazione del patrimonio immobiliare, Ciclo dei rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Politiche energetiche e Transizione ecologica, Igiene
Marica Setaro - Assessora a Cultura, Università e Tradizioni
Deleghe: Politiche culturali, Attività ed Istituti culturali, Tradizioni, Università e ricerca, Toponomastica, Tempi ed orari della città
Elena Sinimberghi - Assessora a Servizi educativi, Politiche del personale, Politiche giovanili e Pari opportunità
Deleghe: Diritto all’istruzione, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Organizzazione della struttura comunale, Servizi demografici, Statistica
Riccardo Trallori - Assessore a Urbanistica, Rigenerazione urbana, Verde pubblico
Deleghe: Governo del territorio, Piano Strutturale e Piani Operativi Comunali, Rigenerazione urbana, Manutenzione e gestione del verde pubblico, Progetti di riforestazione urbana, Edilizia privata, Innovazione digitale, Diritti degli animali.
Fonte: Comune di Pistoia
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pistoia
<< Indietro