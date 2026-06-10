L'associazione per Maati Moubakir regala una porta da calcio al Parco Libera Tutti

Un nuovo gesto concreto a favore dei giovani e della comunità arricchisce il Parco LiberaTutti. Venerdì 12 giugno alle ore 17.30 sarà inaugurata la nuova porta da calcetto donata dall'Associazione A-MAATI, realtà nata per ricordare Maati Moubakir, il giovane di Certaldo ucciso a coltellate nel dicembre del 2024 a Campi Bisenzio.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Certaldo, rappresenta molto più di una semplice attrezzatura sportiva: è un messaggio di partecipazione, inclusione e vicinanza alle nuove generazioni, affinché lo sport e gli spazi pubblici possano diventare occasioni di incontro, crescita e costruzione di relazioni positive.

L'evento vuole celebrare il valore della partecipazione giovanile e l'importanza degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e socialità. Quando i ragazzi si mettono in gioco e sentono un luogo come proprio, quel luogo diventa più vivo, più sicuro e più accogliente per tutti.

La donazione della porta da calcetto nasce proprio con l'obiettivo di offrire ai giovani nuove opportunità per stare insieme, praticare sport e condividere esperienze all'aria aperta. Un gesto simbolico che richiama i valori di amicizia, rispetto e inclusione che l'Associazione A-MAATI promuove quotidianamente attraverso il proprio impegno sul territorio.

La presenza e l'entusiasmo di tanti ragazzi rappresentano il risultato più importante di questa iniziativa. Ogni partita, ogni incontro e ogni momento trascorso insieme contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a valorizzare i luoghi pubblici come spazi di crescita, dialogo e partecipazione.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione e a condividere questo momento dedicato ai giovani e al futuro della comunità.

Appuntamento al Parco LiberaTutti il 12 giugno 2026 alle ore 17.30

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa