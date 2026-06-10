Raccolta porta a porta nell’Empolese Valdelsa, Plures Alia monitora il servizio dopo nuovo avvio

– A dieci giorni dall’avvio della nuova organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta nei comuni dell’Empolese Valdelsa coinvolti nella prima fase del progetto, Plures Alia prosegue il monitoraggio quotidiano delle attività sul territorio per accompagnare la fase di assestamento legata al cambio organizzativo entrato in vigore il 1° giugno.

Come già anticipato nelle settimane precedenti, i primi giorni successivi all’avvio del nuovo modello avrebbero potuto comportare alcune criticità operative legate al riassetto dei servizi e all’entrata in funzione della nuova organizzazione. Per questo motivo l’azienda ha attivato un presidio dedicato per seguire costantemente l’andamento delle raccolte e intervenire tempestivamente nelle situazioni che richiedono verifiche o recuperi.

Le attività di monitoraggio e gli interventi di verifica vengono svolti in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di individuare rapidamente eventuali criticità e mettere in campo le azioni necessarie per il progressivo consolidamento del nuovo assetto organizzativo.

Plures Alia ricorda che, per consentire il corretto svolgimento del servizio, i rifiuti devono essere esposti entro le ore 21 del giorno precedente a quello previsto dal calendario di raccolta. In caso di mancato ritiro, gli utenti sono invitati a lasciare esposto il materiale e a segnalare l'anomalia tramite Aliapp o attraverso il call center aziendale, così da consentire le verifiche e l'eventuale recupero del servizio nel più breve tempo possibile.

In alternativa è possibile contattare il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (gratuito da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile secondo il piano tariffario del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile)