Silvia Colognesi torna all'Use Rosa Scotti

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Un graditissimo ritorno in casa Use Rosa Scotti. Silvia Colognesi torna alla corte di coach Alessio Cioni. Dopo un campionato positivo in A1 con la maglia di Broni, l’ala/centro lecchese classe 2002 vestirà di nuovo la casacca biancorossa.
La sua carriera inizia col minibasket a Lecco da dove fa poi il salto a Costa Masnaga con la trafila delle giovanili e l’esordio in prima squadra. Proprio nel periodo del vivaio vince diversi scudetti, oltre a due titoli europei con le Nazionali Under 16 ed Under 20 e la medaglia di bronzo nell’Under 20.  Il passaggio successivo è in A2 a Carugate dove la vede La Spezia che punta su di lei per tre annate. Poi l’ottima stagione a Empoli (fu fra le protagoniste della vittoria in coppa Italia) che le vale il salto in A1 a Broni ed ora il ritorno al pala Sammontana. Una giocatrice importante che va a rafforzare il gruppo e che si inserirà senza alcun problema in un ambiente che già conosce.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa


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