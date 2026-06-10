Silvia Colognesi torna all'Use Rosa Scotti

Un graditissimo ritorno in casa Use Rosa Scotti. Silvia Colognesi torna alla corte di coach Alessio Cioni. Dopo un campionato positivo in A1 con la maglia di Broni, l’ala/centro lecchese classe 2002 vestirà di nuovo la casacca biancorossa.

La sua carriera inizia col minibasket a Lecco da dove fa poi il salto a Costa Masnaga con la trafila delle giovanili e l’esordio in prima squadra. Proprio nel periodo del vivaio vince diversi scudetti, oltre a due titoli europei con le Nazionali Under 16 ed Under 20 e la medaglia di bronzo nell’Under 20. Il passaggio successivo è in A2 a Carugate dove la vede La Spezia che punta su di lei per tre annate. Poi l’ottima stagione a Empoli (fu fra le protagoniste della vittoria in coppa Italia) che le vale il salto in A1 a Broni ed ora il ritorno al pala Sammontana. Una giocatrice importante che va a rafforzare il gruppo e che si inserirà senza alcun problema in un ambiente che già conosce.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa