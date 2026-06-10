Solidarietà e comunità: torna la Sagra della Pesca a Fibbiana

Fibbiana si prepara a vestirsi di festa. Nei fine settimana del 13-14 e del 20-21 giugno 2026, la frazione di Montelupo Fiorentino tornerà ad animarsi per la sua manifestazione più amata: la 24ª Sagra della Pesca.
La formula è collaudata: cena in Piazza San Rocco a partire dalle 20.00, con i profumi della cucina tradizionale toscana a fare da cornice a serate di intrattenimento pensate per ogni gusto. La manifestazione è una festa di solidarietà, il cui ricavato sarà interamente destinato al restauro delle opere parrocchiali della Chiesa di Fibbiana.
Ad aprire le danze, sabato 13 giugno, sarà La Corrida — Dilettanti allo Sbaraglio. Il giorno seguente, domenica 14 giugno, il registro si alza con un elegante Défilé di Moda impreziosito dalla presenza di Andy Bellotti, ospite di punta proveniente dalla trasmissione RAI 2 "La Pennicanza" di Fiorello.
Il secondo weekend si apre sabato 20 giugno con la musica dal vivo di Milò. Gran finale domenica 21 giugno con Matteo, mago e illusionista noto al grande pubblico televisivo per le sue apparizioni ne I Soliti Ignoti su RAI 1 e in Guess My Age su TV8.
L'ingresso è libero. Per partecipare alle cene è consigliabile prenotare presso il Bar Circolo o contattare il numero 338.7463425
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