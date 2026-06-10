Torna la Festa del Borgo, due giorni a Montelupo

Il centro storico di Montelupo è pronto a vivere la sua seconda estate di festa.

Il 13 e 14 giugno 2026, dalle 17.30 alle 24.00, i negozianti soci de il Borgo degli Arlecchini tornano con la Festa del Borgo: due giorni di allegria popolare che trasformano le piazze e le vie del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Nato dalla volontà concreta di oltre quaranta realtà locali di restituire vita al cuore della città, dopo il successo della prima edizione si ripropone con un programma più ricco e e pensato per tutte le età.

Un'iniziativa che ha le sue radici nello spostamento della tradizionale Festa della Ceramica al periodo natalizio, e inaugura gli appuntamenti nel centro storico a cura del Borgo degli Arlecchini, come i Martedì del Borgo che saranno a Luglio.

Il programma

Il Palco Caffè Negro in Piazza della Libertà è il cuore dell'evento.

Sabato 13 giugno l'inaugurazione ufficiale con i saluti del Sindaco e l'inno di Montelupo eseguito dalla Scuola S. Teresa Bambin Gesù (h 17.30), poi gli studenti di Labella School (h 18.00) e alle 21.30 il concerto di IORA (cantante indie pop + band) con a seguire Dj set di HARA. Domenica 14 giugno stessa formula: studenti Labella alle 18.00, gran finale alle 21.30 con i Labella School All Stars.

In Piazza Salvo D'Acquisto — Zona i Medicei, l'AUSER gestisce ogni sera i giochi di una volta dall'apertura, seguiti dalle 21.00 da tombola e lotteria animata con premi anche offerti dai negozianti soci del Borgo: due appuntamenti che sanno di infanzia e di comunità.

Alla Fontana zona Barca ci saranno spettacoli di musica dal vivo alle 21.30 con Mancio & Luca il sabato, Sara & Claudio la domenica.

In Piazza Centi — Area Colorobbia, dalle 20.00 alle 22.00 laboratorio gratuito di manipolazione dell'argilla per i più piccoli: un omaggio alle radici ceramiche di Montelupo, nella città che la ceramica ce l'ha nel sangue da secoli.

In Via XX Settembre — Via degli Artigiani CNA, dalle 18.00 alle 22.30 mercatino artigianale: due sere per scoprire, toccare e portare a casa il lavoro delle mani.

«La Festa del Borgo rappresenta un’iniziativa che contribuisce a rendere vivo e attrattivo il centro storico, creando occasioni di incontro, socialità e partecipazione per cittadini e visitatori. - Sottolinea Aglaia Viviani, Assessora alla cultura e al commercio -. Appuntamenti come questo dimostrano quanto il commercio possa essere anche uno strumento di aggregazione, identità e promozione del territorio.»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa