Torna la Festa dello Sport a Montelupo, come partecipare

Quest'anno la Festa dello sport sarà curata direttamente dal Comune di Montelupo Fiorentino e si terrà domenica 13 settembre 2026. Piazza dell'Unione Europea si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto con esibizioni, prove pratiche e spazi informativi dedicati a ogni tipo di disciplina. Sei un’associazione, una società o un ente sportivo del territorio? Questa è l'occasione perfetta per far conoscere le tue attività, mostrare la bellezza della tua disciplina e incontrare potenziali nuovi iscritti.

Chi può partecipare?

L'invito è aperto a tutte le realtà sportive che rispettano almeno uno di questi requisiti:

• Hanno la sede legale a Montelupo Fiorentino.

• Svolgono attività sul territorio comunale da almeno un anno.

• Propongono discipline sportive che attualmente non sono presenti a Montelupo.

Il Comune metterà a disposizione dei partecipanti (fino a esaurimento delle disponibilità logistiche) un gazebo, un tavolo e due sedie per allestire il proprio spazio.

Come presentare la domanda

Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino (nella sezione Bandi e Avvisi). Dopo averlo compilato e firmato dal presidente o rappresentante legale potrà essere consegnato:

1. Via PEC all'indirizzo: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it;

2. A mano, consegnandolo direttamente all'Ufficio URP del Comune in Viale Cento Fiori, 34.

C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per inviare la richiesta.

I posti base disponibili sono 25 e le domande verranno valutate dando la priorità alle associazioni con sede a Montelupo e seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

Per scaricare l'avviso completo e il modulo di partecipazione, visita il sito del Comune.

Per informazioni: ufficioeventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa