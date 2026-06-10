Torna la Festa dello Sport a Montelupo, come partecipare

Quest'anno la Festa dello sport sarà curata direttamente dal Comune di Montelupo Fiorentino e si terrà domenica 13 settembre 2026. Piazza dell'Unione Europea si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto con esibizioni, prove pratiche e spazi informativi dedicati a ogni tipo di disciplina. Sei un’associazione, una società o un ente sportivo del territorio? Questa è l'occasione perfetta per far conoscere le tue attività, mostrare la bellezza della tua disciplina e incontrare potenziali nuovi iscritti.
Chi può partecipare?
L'invito è aperto a tutte le realtà sportive che rispettano almeno uno di questi requisiti:
• Hanno la sede legale a Montelupo Fiorentino.
• Svolgono attività sul territorio comunale da almeno un anno.
• Propongono discipline sportive che attualmente non sono presenti a Montelupo.
Il Comune metterà a disposizione dei partecipanti (fino a esaurimento delle disponibilità logistiche) un gazebo, un tavolo e due sedie per allestire il proprio spazio.
Come presentare la domanda
Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino (nella sezione Bandi e Avvisi). Dopo averlo compilato e firmato dal presidente o rappresentante legale potrà essere consegnato:
1. Via PEC all'indirizzo: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it;
2. A mano, consegnandolo direttamente all'Ufficio URP del Comune in Viale Cento Fiori, 34.
C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per inviare la richiesta.
I posti base disponibili sono 25 e le domande verranno valutate dando la priorità alle associazioni con sede a Montelupo e seguendo l'ordine cronologico di arrivo.
Per scaricare l'avviso completo e il modulo di partecipazione, visita il sito del Comune.
Per informazioni: ufficioeventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa
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