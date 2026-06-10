Torna Petròzio: tre serate di musica, spettacolo e socialità al Circolo di Petroio

Dal 12 al 14 giugno torna Petròzio, la festa del Circolo di Petroio, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione. Tre serate diverse, unite dalla voglia di stare insieme, condividere spazi, idee e momenti di socialità.
Il programma
Venerdì 12 giugno si parte con la stand-up comedy della compagnia Comici Miei, seguita da un DJ set.
Sabato 13 giugno torna Gaza Esiste, Resiste – Vol. 2, realizzato in collaborazione con il Circolo di Stibbio. Sul palco si alterneranno sette gruppi musicali in una serata che rinnova il sostegno al popolo palestinese. La cena sarà una raccolta fondi a scopo benefico.
Domenica 14 giugno spazio a Fuori Programma, in collaborazione con Scomodo e Krema: dalle ore 18 market e open console, a seguire DJ set con Otto & John Holys.
Per tutte e tre le sere sarà attiva l'Osteria del Circolo, aperta a cena senza necessità di prenotazione.
Da sempre, con Petròzio, il Circolo di Petroio vuole essere un luogo di incontro, condivisione e integrazione: uno spazio aperto dove ritrovarsi, stare bene insieme e costruire comunità.
Ingresso libero.
Fonte: Circolo Arci Petroio APS
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