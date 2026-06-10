Toscana Pride 2026 a Grosseto: "Dai margini irrompiamo, ovunque resistiamo"

Nella sua decima edizione il Toscana Pride arriva a Grosseto, una città che troppo spesso viene raccontata come chiusa, immobile e difficile da abitare per le nuove generazioni: Sabato 13 Giugno saremo a Grosseto per contribuire a rinvigorire anche in questa provincia il senso di liberazione, cura e resistenza.

Il ritrovo del corteo è alle ore 16 in Piazza Esperanto e l’arrivo finale previsto al Parco Pertini.

Lo sguardo abbraccia tutto il territorio grossetano: le cittadine sul mare, i borghi di collina e di montagna, i luoghi dove spesso chi vive ai margini cerca un segno, un vento che porti visibilità, riconoscimento, possibilità. Il claim ideato è appunto "Dai margini irrompiamo, ovunque resistiamo" perché questo è il valore del Toscana Pride: muoversi, arrivare dove serve, farsi presenza politica e comunitaria ovunque ci sia bisogno di luce.

"Speriamo che la parata lasci una scia di forza capace di risvegliare la città da un lungo inverno. Il nostro viaggio continuerà, perché oggi più che mai c’è bisogno di Pride: di quel tacco lanciato che ancora vola nell’aria a testimoniare che le nostre esistenze non sono sbagliate, che i nostri corpi sono anche corpi politici, che la nostra voce non si spegne davanti alle urla di chi non ha ancora fatto pace con la Storia" così Fiora Branconi, portavoce del Comitato 2026.

Lo scorso 9 Giugno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso la Sala Consiliare della Provincia di Grosseto, oltre alla portavoce del Comitato T.P.era presente anche il Vicepresidente provinciale Valerio Bisconti e l'Assessora Regionale per i Diritti lgbtqia+ Alessandra Nardini che ha dichiarato “Sfilare Sabato per le strade di Grosseto e patrocinare il Toscana Pride 2026 è una scelta, è un atto politico, oggi più che mai necessario. In tante parti del mondo, infatti, la comunità LGBTQIA+ è sotto attacco, basti pensare a cosa sta accadendo negli Stati Uniti e a cosa accadeva fino a poco fa in Ungheria, ma questo vale anche in Italia, dove la destra al governo attacca ogni giorno la comunità LGBTQIA+, in particolare le persone trans e le famiglie omogenitoriali.

Lo abbiamo visto anche qua a Grosseto, in queste settimane, con gli squallidi attacchi che abbiamo subito dalla destra locale per la scelta di creare luoghi che riconoscono tutte le identità. La Toscana ha un'altra storia, e lo rivendica con orgoglio: da oltre vent'anni abbiamo una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che insieme al tavolo di confronto con le associazioni LGBTQIA+ adesso dobbiamo aggiornare e attuare, mentre è vergognoso che ancora oggi non esista una legge nazionale che tuteli davvero da queste discriminazioni e violenze. La Toscana è e resterà una terra di diritti e di piena uguaglianza, contro ogni pregiudizio, stereotipo, discriminazione, violenza e disuguaglianza".

INFORMAZIONI UTILI

Ritrovo ore 16 in Piazza Esperanto - Grosseto, partenza del corteo ore 16.30 e arrivo previsto al Parco Pertini (Parco di Via Giotto) verso le 18:30

È previsto un treno speciale di ritorno con partenza alle ore 21.30 da Grosseto che fermerà a Pisa, Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato e Firenze.

LA PARTECIPAZIONE ARETINA

Le associazioni Arcigay Arezzo e Siena hanno organizzato insieme un BUS che in pochi giorni si è andato tutto esaurito e partirà da Arezzo, con tappa intermedia a Siena, per raggiungere Grosseto in tempo a partecipare alla manifestazione.

Durante il corteo è previsto anche un CARRO promosso da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, Movimento Pansessuale Arcigay Siena e Polis Aperta (associazione di persone LGBTQIA+ che svolgono il proprio servizio nelle forze di polizia e forze armate) che animerà la rumorosa manifestazione con dj set di Marco Rondoni e la Drag Queen - made in Arezzo - Roxie Lux.

Sono stati organizzati in città eventi di fundraising ed è disponibile in associazione il merchandising ufficiale del Toscana Pride

TOSCANA PRIDE FESTIVAL

La città di Grosseto è già in fermento con molti eventi ed iniziative che si sono già tenute, inoltre il Comitato organizzatore presenta anche 2 giorni di Pride Festival con iniziative tutte ad entrata libera:

- Giovedì 11 Giugno al QB BAR LIBRERIA alle ore 18 il Talk "SICUR* DI ESISTERE" insieme a Michele di Giorgio, Rossella Selmini moderato da Michela Pascali. Alle 19.30 aperitivo e Dj set con Andrea Miralli e alle 22 Drag Show con Delorean.

- Venerdì 12 Giugno presso il Giardino degli Arcieri, alle ore 18 si terrà il Talk "Diritto al nome, Diritto all’identità, la Rinascita è politica" con Giovanna Cristina Vivinetto, Alice Benedetti, moderato da Fatatrak. Alle 19.30 un secondo Talk dal titolo "Corpi liberi, desideri e autodeterminazione" con Fabrizio Quattrini, Alessandro Garzi moderato da La Redazione Scomodo di Empoli. Alle 20.30 aperitivo e Dj Set con Ava Hangar e alle 21.30 Drag Show con Ava Hangar e Panthera Virus. Alle 22.30 Live Set di Santaviola & Calasina.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso nel 2016 da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore e che sono AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Carrara “Trecento60°”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out LGBTQIA+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno Toscana, IREOS Comunità Queer Autogestita, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow.

Stanno arrivando moltissimi patrocini di Comuni e delle Province e molte sono le associazioni che collaborano e sostengono il Toscana Pride in primis: CGIL Toscana e CGIL Grosseto, AVIS Toscana e ARCI Toscana.

Tutte le rivendicazioni e il documento politico del Toscana Pride 2026 sono consultabili su www.toscanapride.eu

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