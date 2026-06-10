Truffa del contrassegno postale, finti finanzieri chiedono 180 euro a una donna di Viareggio

Si è presentato al telefono come "Dottor Capassi dall’Ispettorato di Finanza", cercando di convincere una donna viareggina a pagare 180 euro per annullare un presunto abbonamento a una rivista dedicata alle forze dell’ordine. Il tentativo di truffa è stato però sventato dalla Guardia di Finanza di Lucca, che è intervenuta prima che il raggiro andasse a segno.

La vicenda ha avuto origine nell’ottobre 2025, quando la donna era stata contattata da un sedicente promotore di un periodico informativo sulle attività delle forze di polizia e delle Forze armate. L’abbonamento veniva presentato come una forma di sostegno alle istituzioni. Nonostante non avesse mai aderito all’offerta, la donna è stata successivamente ricontattata e invitata a ritirare un pacco contenente la rivista.

Alle sue proteste, l’interlocutore aveva spiegato che all’interno della spedizione avrebbe trovato le indicazioni necessarie per recedere dal contratto. Insospettita dalla richiesta, la donna si è rivolta ai finanzieri del Gruppo di Viareggio. Proprio mentre gli investigatori raccoglievano la sua denuncia, è arrivata una nuova telefonata del presunto "Dottor Capassi", che nell’occasione si è qualificato come "Ispettore della Finanza".

L’uomo ha sostenuto che il pacco fosse ormai in consegna e che la disdetta dell’abbonamento sarebbe stata possibile soltanto dopo il pagamento di un bollettino postale da 180 euro. L’intervento immediato delle Fiamme Gialle ha consentito di interrompere la truffa e acquisire elementi utili per risalire agli organizzatori.

Su autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Lucca, la spedizione è stata intercettata e sequestrata. All’interno del pacco è stata trovata una rivista che richiamava le attività della Protezione civile. I primi accertamenti hanno già portato all’identificazione di un soggetto, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per individuare tutti i componenti dell’organizzazione.