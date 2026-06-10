Under 17, Abc a Piombino per la Coppa Toscana

Dopo il primo posto con cui hanno chiuso la seconda fase, e la vittoria nella gara ad eliminazione diretta valida per i quarti di finale, i ragazzi di Alberto Ciampolini si preparano per la final four che metterà in palio la Coppa Toscana.
La manifestazione, in programma al PalaTenda di Piombino sabato 13 e domenica 14 giugno, vedrà affrontarsi Abc Castelfiorentino, Biancorosso Empoli, Nuovo Basket Altopascio e Gea Basketball, che nei quarti di finale hanno superato rispettivamente Pallacanestro Maginot, Basketball Club Lucca, Etrusca San Miniato e Folgore Fucecchio: sabato si terranno le due semifinali, mentre domenica le finali per il primo e il terzo posto.
PROGRAMMA
Sabato 13 giugno
ore 17:00 Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli
ore 19:00 Nuovo Basket Altopascio – Gea Basketball
Domenica 14 giugno
ore 16:00 finale 3/4 posto
ore 18:00 finale 1/2 posto
Fonte: Abc - Ufficio stampa
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