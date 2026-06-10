Under 17, Abc a Piombino per la Coppa Toscana

Dopo il primo posto con cui hanno chiuso la seconda fase, e la vittoria nella gara ad eliminazione diretta valida per i quarti di finale, i ragazzi di Alberto Ciampolini si preparano per la final four che metterà in palio la Coppa Toscana.

La manifestazione, in programma al PalaTenda di Piombino sabato 13 e domenica 14 giugno, vedrà affrontarsi Abc Castelfiorentino, Biancorosso Empoli, Nuovo Basket Altopascio e Gea Basketball, che nei quarti di finale hanno superato rispettivamente Pallacanestro Maginot, Basketball Club Lucca, Etrusca San Miniato e Folgore Fucecchio: sabato si terranno le due semifinali, mentre domenica le finali per il primo e il terzo posto.

PROGRAMMA

Sabato 13 giugno

ore 17:00 Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli

ore 19:00 Nuovo Basket Altopascio – Gea Basketball

Domenica 14 giugno

ore 16:00 finale 3/4 posto

ore 18:00 finale 1/2 posto

Fonte: Abc - Ufficio stampa