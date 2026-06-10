Visite neurologiche al Santa Maria Annunziata in occasione all’(H) Open Day sull’emicrania

Visite gratuite neurologiche al Santa Maria Annunziata in occasione all’(H) Open Day sull’emicrania, il 17 giugno prossimo, promosso da Fondazione Onda ETS e giunto alla sua quarta edizione. Le visite si terranno presso gli ambulatori della Neurologia dell’ospedale. L’Azienda sanitaria mette a disposizione due giornate per prenotare un appuntamento: domani giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 10.00 alle 12.00. Si può prenotare chiamando ai numeri 055-6936461 oppure 0556936230. Al momento della prenotazione verranno date le indicazioni esatte su dove recarsi in ospedale.

L’ospedale Santa Maria Annunziata fa parte degli oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa dove saranno offerti gratuitamente visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test, conferenze e materiale informativo.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili. Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione.

L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è consultabile sul sito: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44.

Fonte: Ufficio Stampa