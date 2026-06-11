A Staffoli torna 'Agritractors, la festa del trattorista'

Torna per il terzo anno consecutivo la manifestazione più importante dell'anno a Staffoli, “Agritractors la festa del trattorista”. E la due giorni si arricchisce di iniziative. Una manifestazione organizzata dall'associazione “Tutti per Feno”, con il patrocinio del comune di Santa Croce sull'Arno.

La manifestazione comincerà sabato 13 giugno al mattino, con l'iscrizione dei trattoristi, l'esposizione dei trattori, la benedizione dei mezzi, il pranzo e seguirà l'aratura.

Le attività poi riprendono nel pomeriggio alle 16 con l'apertura del mercatino e dei laboratori per bambini, la fattoria degli animali, i falconieri, i pony e i cavalli per le cavalcature dei bambini. Proprio per i più piccoli l'organizzazione ha previsto la presenza dei gonfiabili e di vari laboratori che li avvicinano al mondo agricolo. In Piazza Panattoni, alle 18 del sabato si svolgerà la trebbiatura e poi dopo la cena e a fine giornata l'aratura in notturna.

“Questa manifestazione che arriva quest'anno alla terza edizione sta assumendo sempre più importanza, ad oggi abbiamo già più di 120 persone iscritte. Ci fa piacere vedere che tanta fatica che coinvolge un po' tutto il paese trovi un riscontro anche da parte delle autorità comunali, regionali e nazionali” dicono gli organizzatori.

Domenica avrà luogo la sfilata dei trattori in tutte le zone del paese, mentre il mercato e le attività per bambini si sposteranno in piazza Panattoni. Il pranzo della domenica si svolgerà al centro Avis, dove è atteso anche l'arrivo della deputata Irene Gori, componente della 13esima commissione agricoltura della Camera. Tra le altre autorità è prevista la presenza del governatore Eugenio Giani e del sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, proprio a lui toccherà il compito di premiare i trattoristi che si distingueranno nella due giorni. Le categorie che verranno premiate dal sindaco sono il trattorista più giovane, il trattorista più “grande”, il trattore più nuovo, il trattorista più vecchio, il trattorista che viene da più lontano e il trattorista che ha più trattori esposti alla mostra di Staffoli.

“Una manifestazione – ha commentato il sindaco Roberto Giannoni - che promuove e tutela la tradizione di una cultura agricola di Staffoli, pur con l'inserimento delle moderne tecnologie. Dietro a questa festa c'è in realtà una grande passione per il mondo agricolo e per le tradizioni che legano le persone a questo luogo. Quindi non possiamo che ringraziare gli organizzatori per aver saputo creare una manifestazione che in qualche modo coinvolge e celebra tutta la frazione e l'identità di un paese”.

L'assessore all'attività produttive Simone Balsanti invece spiega: “Agritractors è una manifestazione importante perché promuove la vocazione rurale del territorio collinare di Santa Croce ed è un esempio del fare comunità. Inoltre la trazione e la cultura rurale che ancora vivono in questa realtà dell'unica frazione del nostro comune, sono un importante presidio sia di tutela del territorio, sia ambientale”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa